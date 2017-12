Muere Carmen Franco

Carmen Franco ha fallecido a los 91 años de edad después de no haber podido superar un cáncer terminal.

PUBLICIDAD

Su muerte ha sido confirmada en un tuit por su nieto Luis Alfonso de Borbón en el que señala textualmente: “Dios se ha llevado a Man (d.e.p.) pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón”.

La hija de Francisco Franco (Oviedo, 1926) padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano, y ayer, su hija Carmen Martínez Bordiú confirmó a TVE el agravamiento de su estado de salud.

Desde ayer por la mañana se habían acercado al domicilio de la duquesa de Franco, ubicado en la calle de los Hermanos Bécquer, en el distrito de Salamanca, diversos familiares y amigos, entre ellos dos de sus hijas, Mariola y Carmen, y su nieta Cynthia Rossi.

PUBLICIDAD

En un reportaje del diario El Mundo publicado el pasado 18 de noviembre, Carmen Franco reconocía que padecía un cáncer terminal que le habían detectado este verano.

“Bueno sí, ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés”, afirmaba a la periodista en el reportaje.

La hija del General Francisco Franco (Oviedo, 1926), que gobernó España entre 1939 y 1975, padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano. Su hija, Carmen Martínez Bordiú, ha confirmó ayer a Televisión Española el agravamiento de su estado de salud y que había recibido la extremaunción.

Luis Alfonso de Borbón: “Siempre serás mi súper abuela, mi segunda madre”

Luis Alfonso de Borbón se despide de Carmen Franco, fallecida hoy como consecuencia de un cáncer, a través de su cuenta de Instagram: “Siempre serás mi súper abuela, mi segunda madre, uno de mis pilares y mi ejemplo a seguir”.

PUBLICIDAD

El hijo de Carmen Martínez Bordiu, que vivió muchos años con su abuela tras la separación de sus padres y la muerte de su progenitor, el duque de Cádiz, y de su hermano, Francisco de Asís, se despide de ella con un emotivo texto que encabeza con la frase: “Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón”.

“Pasó de puntillas durante 91 años, dejando un recuerdo fabuloso a todos los que la conocieron y a mí un vacío enorme”, indica el nieto de Carmen Franco.

Luis Alfonso escribe a su abuela: “Querida Man, siempre serás mi súper abuela, mi segunda madre, uno de mis pilares, y mi ejemplo a seguir; fuiste una gran cristina, con muchos valores y muy bondadosa; te encantaba viajar y descubrir otros lugares; eras de las personas más cultas que he conocido, con una gran memoria y siempre informada de todo; compartíamos aficiones como disfrutar de la naturaleza y ver jugar al fútbol a la selección española o al Real Madrid”.

Luis Alfonso destaca que siempre le impresionó “la gran señora” que fue, “con tu saber estar, tu elegancia, tu integridad, tu serenidad, tu alegría, tu paciencia, tu sinceridad, tu fortaleza y tu apertura de mente”.

“Si hubiera que definirte, repetiría lo que dijo mi primo: Man es Man; Te quiero mucho”, concluye Luis Alfonso.