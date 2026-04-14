Mutualidad logra récord de aportaciones en 2025

Mutualidad ha registrado un beneficio neto de 52,2 millones de euros en 2025, en unos resultados financieros que nos aportan datos relevantes como la mayor cifra de aportaciones en la historia y una previsión de récord histórico en las primas este 2026.

En detalle, la aseguradora de carácter mutualista y sin ánimo de lucro cerró el ejercicio con lo que supone un descenso del 51% respecto a los 106 millones alcanzados en 2024. A pesar de esta caída, la entidad ha consolidado su crecimiento en variables clave, como el volumen de ahorro bajo gestión, que ascendió a 11.181 millones de euros, un 6,4% más interanual.

«Los mejores resultados de la historia de Mutualidad»

Uno de los hitos más destacados del ejercicio ha sido el récord de aportaciones, que alcanzaron los 766 millones de euros en primas, un 28,8% más que el año anterior y la mayor cifra desde la fundación de la entidad en 1948. Por ramos, el negocio de Vida continúa siendo predominante, con el 96,8% de las primas, frente al 3,3% del ramo No Vida.

Desde la dirección, se pone en valor el desempeño logrado en un contexto complejo. El presidente, Enrique Sanz Fernández Lomana, subrayó que se trata de “unos resultados muy positivos” en un entorno marcado por la incertidumbre económica global. En la misma línea, el director general, Fernando Ariza, destacó que “son los mejores resultados de la historia de Mutualidad”, atribuyéndose al esfuerzo interno y a la confianza de los mutualistas, así como a una oferta basada en “productos sencillos, eficientes, rentables y solventes”.

El incremento del ahorro gestionado y de las aportaciones también se explica, según Ariza, por un doble motor: por un lado, la capacidad de la entidad para ofrecer una rentabilidad diferencial, más de 200 puntos básicos por encima del mercado, y, por otro, un contexto social en el que el ahorro de las familias ha ganado peso, alcanzando tasas cercanas al 14%.

En cuanto a la cartera de inversiones, esta se situó en 11.253 millones de euros, un 4,5% más, con un claro predominio de las inversiones financieras, 90,3%, seguidas de activos inmobiliarios, 4,9%, y tesorería, 4,8%. Dentro de las financieras, la renta fija concentra el 83,2%, mientras que la renta variable representa el 7,1%. La rentabilidad bruta de la cartera se situó en el 4,47%, uno de los indicadores más sólidos del ejercicio.

«Seguir creciendo, esa es la meta»

De cara a 2026, Mutualidad mantiene unas perspectivas de crecimiento ambiciosas. La entidad prevé superar los 785 millones de euros en primas, con el objetivo de acercarse a los 800 millones, mantener un ratio de solvencia superior al 200% y seguir ampliando su base de mutualistas por encima de los 15.000. Asimismo, planea lanzar nuevos productos centrados en rentas vitalicias, ahorro colaborativo y servicios vinculados al ecosistema de cuidados.

En palabras de Fernando Ariza, el objetivo es “seguir creciendo y siendo relevantes en el ámbito del ahorro, la prevención y la protección”, apoyándose en una estrategia basada en la estabilidad y la solvencia. “Nuestra marca es rentabilidad y solvencia”, afirmó, insistiendo en que la propuesta de valor de la entidad no busca la especulación, sino garantizar un crecimiento sostenido del ahorro a largo plazo.

Fernando Ariza, director general de Mutualidad, valora los resultados para Radio Intereconomía.