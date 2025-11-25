NESCAFÉ convierte a más de 200 madrugadores en sus influencers más auténticos

NESCAFÉ ha cerrado con éxito una de las acciones más innovadoras en el marco de su campaña “Nescafé, el café de los que madrugan”, pensada para homenajear y recompensar, cual influencers profesionales, a los españoles que arrancan su jornada laboral a primera hora de la mañana con una buena taza de NESCAFÉ. La iniciativa, que se ha llevado a cabo en TikTok, ha querido dar protagonismo a los consumidores más madrugadores frente a las cuentas mainstream, convirtiéndolos en los auténticos influencers de la marca al compartir su rutina matutina con el hashtag #NescaféMadrugadores.

En tan solo un mes, entre influencers y los participantes madrugadores, más de 200 personas se han sumado a esta acción, generando contenido en redes que ha alcanzado más de 15 millones de visualizaciones y 380.000 interacciones. Por ello, NESCAFÉ ha recompensado económicamente a los participantes*, al igual que se hace con los creadores de contenido profesionales.

«NESCAFÉ es el café de los madrugadores y, con esta campaña, hemos querido rendir homenaje, también en redes sociales, a todos los que, con su esfuerzo y dedicación, arrancan el día con nuestro café. Por primera vez, hemos dado la oportunidad a los consumidores de ser influencers reales de la marca y reconocérselo de forma tangible”, explica Adriel Urban, responsable de marketing de NESCAFÉ. “Hemos puesto en el centro a consumidores reales, poniendo en valor esos madrugones, que hacen más llevaderos con una taza de NESCAFÉ, y establecer una conexión directa con ellos”, destaca.

La campaña, ideada y desarrollada por la agencia Mañana Nunca Sabes, ha movilizado al público en general, desde trabajadores a estudiantes, y atraído a creadores de contenido con un gran número de seguidores, demostrando su alcance y versatilidad. Como pistoletazo de salida, la acción contó con la colaboración de figuras influyentes como Belén Esteban y Marina Riverss, quienes ayudaron a explicar la dinámica y a amplificar el mensaje para que llegase a públicos de todas las edades.

Josep Cardona, cofundador y director creativo de Mañana Nunca Sabes, señala que “algo que sitúa esta campaña en un terreno diferencial es que ha sido la propia audiencia —y, en algunos casos, influencers de gran tamaño— quienes han decidido participar bajo un modelo de pago por performance, algo inédito en un sector acostumbrado a trabajar por estimados y fees fijos. Más de 200 personas no solo han creado contenido: se han movilizado para comprar y consumir NESCAFÉ”.

Esta disruptiva acción en TikTok complementa la gran campaña de marketing 360, lanzada este año: “NESCAFÉ, el café de los que madrugan”, con la que, entre otras acciones, la marca ha llegado a renombrar las calles en más de 20 poblaciones e instalar una placa con el nombre de sus vecinos más madrugadores como el mejor reconocimiento a la constancia y el compromiso con el que llevan a cabo su trabajo o ponen en marcha su negocio a diario.