Nestlé España inicia un proceso de ajuste de plantilla en el marco de su plan de transformación operativa

En línea con la ambición global compartida que se anunció hace unos meses, Nestlé España S.A. ha comunicado hoy a los trabajadores la intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE).
Esta medida responde a la evolución del sector —el del gran consumo— que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución. Este contexto impulsa la necesidad de adaptar la Compañía a los retos actuales del mercado y de avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas, mediante la automatización y digitalización de procesos, para asegurar la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo.
Tras realizar un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes, la Compañía ha determinado que el ajuste afectará a un máximo de 301 posiciones en oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en seis de sus centros de producción1 en el país.
La dirección de Nestlé España ha manifestado su voluntad de afrontar este procedimiento bajo los principios de transparencia y respeto. El proceso se desarrollará mediante una interlocución honesta con la representación legal de los trabajadores, con el objetivo de explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer el apoyo y acompañamiento necesarios a los profesionales afectados durante todas las etapas de la transición.
En la actualidad, Nestlé España S.A. cuenta con una plantilla de 4.158 personas.