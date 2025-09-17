Nestlé Purina revoluciona la convivencia con los gatos: lanza al mercado Pro Plan LiveClear, el primer y único alimento que reduce los alérgenos en el pelo de los felinos

Tener un gato en casa significa cariño, compañía y momentos inolvidables; sin embargo, para muchas personas, esta experiencia puede verse empañada por la sensibilidad a los alérgenos. Se estima que uno de cada cinco adultos es sensible a los alérgenos en el pelo de los felinos, la reacción alérgica de origen animal más común en todo el mundo1.

Este problema representa un desafío real para muchos hogares con mascotas y, en ocasiones, incluso llega a ser una de las razones —poco visibilizadas— detrás del abandono de gatos. La convivencia se ve limitada por la sensibilidad al Fel d 1, un alérgeno presente en las glándulas salivales de todos los gatos, independientemente de su raza, edad, sexo, tipo de pelo o entorno. Esta proteína se libera principalmente a través de la saliva y, al acicalarse, se transfiere al pelo y la piel, dispersándose después en el ambiente.

Vivir con sensibilidad a los alérgenos felinos no siempre es sencillo, pero no tiene por qué significar renunciar a la compañía de un gato. Con el fin de derribar esta barrera, Nestlé Purina lanza Pro Plan LiveClear, el primer y único alimento para gatos capaz de reducir de forma segura y efectiva los alérgenos presentes en su pelo, sin modificar su fisiología ni comprometer su bienestar.

Una innovación científica con más de 10 años de investigación

Pro Plan LiveClear contiene una proteína específica derivada del huevo que neutraliza el Fel d 1 en la boca del gato durante la masticación y antes de que llegue a su pelaje. De esta forma, al acicalarse, el gato libera menos alérgenos al entorno.

Estudios clínicos realizados por Purina y publicados en Immunity, Inflammation & Disease demuestran que, tras tres semanas de alimentación diaria con Pro Plan LiveClear, el 97 % de los gatos presentó una reducción del Fel d 1 activo en su pelaje, con una disminución promedio del 47 %.2

Este avance no solo facilita la convivencia con personas sensibles a los alérgenos de los gatos sin necesidad de cambiar los hábitos del animal, sino que además ofrece una nutrición 100 % completa y equilibrada, con variedades ricas en pavo y salmón.

Tú y tu gato, más juntos que nunca: consejos prácticos

Para hacer la convivencia más fácil y agradable, Alexandra Anguera, responsable de Pro Plan, ofrece algunas recomendaciones sencillas que ayudan a reducir esta exposición y a disfrutar de una relación más cómoda, segura y feliz:



Limpia tu hogar con frecuencia. Evita tener alfombras o muebles tapizados y lava la ropa con frecuencia.



Acicala a tu gato. Péinalo o límpialo con un paño húmedo y procura mantenerlo alejado de textiles como el sofá.



Delimita espacios. Evita que el gato suba a la cama, al sofá o a las almohadas.



Cuida tu higiene. Lava tus manos tras acariciarlo.



Mantén el aire limpio en casa y aspira con regularidad. Preferiblemente con una aspiradora equipada con filtro HEPA, para reducir la presencia de alérgenos. Ventila a diario abriendo puertas y ventanas, o utiliza un purificador de aire como alternativa.

“Gracias a esta innovación, muchas personas podrán retomar una relación cercana con sus gatos, sin comprometer su salud ni la del animal. Además, otras podrán considerar tener un gato en casa, disfrutando de su compañía y mejorando su bienestar en el hogar”, declara Sònia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España.

Esta solución pionera permite compartir el día a día con mayor tranquilidad, sin necesidad de modificar los hábitos del gato ni imponer limitaciones en el entorno. Un avance que mejora la calidad de vida de quienes conviven con estos animales y refuerza el vínculo que los une.