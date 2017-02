Neymar Jr ha concedido una entrevista donde desvela que ganar la Liga es complicado por la distancia que tiene el Real Madrid pero que para nada es imposible conseguir el título. Se centra en la temporada anterior en la que, de tener una ventaja de doce puntos, llegaron a ganar el título por pocos puntos.

“Será un poco difícil pero nada es imposible. El año pasado estábamos 12 puntos delante del segundo y ganamos por uno o dos, si no me equivoco. Hay aún muchos partidos, cualquier cosa puede pasar y estamos realmente concentrados y sedientos por el título, y vamos a ir a por él”, promete Neymar.

Sobre el Mundial y seguir siendo la estrella de Brasil: “Sería un gran honor para mi, es un sueño seguir jugando para el equipo de Brasil, marcar goles y ayudar al equipo de la mejor forma posible. Claro, espero ser capaz de marcar y superar récords, eso me hace feliz. No quiero ser mejor que nadie, sólo quiero ser mejor que yo mismo. No estoy ansioso, pero ya estoy pensando en ganar el Mundial. Soy un soñador, no puedo parar de pensr, de imaginar cómo sería ganar un Mundial. Trabajaré duro para estar preparado para 2018”, asegura.

Sobre su sequía goleadora, admite que le preocupa. “Es complicado cuando no marcas goles, especialmente si juegas de delantero, donde las expectativas son las más altas. Eso es malo, moleto, pero no es una de las primeras cosas que me preocupan. Me centro en ganar partidos, no importa si soy yo o alguno de mis compañeros quien marca. Pienso en marcar, y encontrar la manera de acabar con la mala suerte.