ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Barcelona no sigue con su pulso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) sobre el ‘caso Neymar’. Finalmente, el club azulgrana ha decidido que Neymar no viaje a Madrid. Ha emitido el siguiente comunicado: “Ante la incerteza legal que supone la ausencia de pronunciamiento del TAD a menos de 12 horas para el partido de esta noche y para centrar toda la atención en lo deportivo, el club ha decidido no convocar a Neymar”.

De esta forma, el Barcelona no se arriesga a una posible alineación indebida, en caso de haber seguido hacia delante con su postura. Los servicios jurídicos del club entendían que la sanción no estaba resuelta. Presentaron el recurso al TAD el viernes. Lo hicieron cuando el organismo ya se había reunido. Con lo que buscaron una nueva reunión, que no se produjo el sábado, o una cautelar por efecto. Pero el TAD emitió una nota comunicando que la resolución de Competición y Apelación, los dos comités federativos, era ejecutiva.

Luis Enrique podría apostar por André Gomes para suplir a Neymar

Ahora queda la duda de quién será el sustituto de Neymar en el once. Luis Enrique no dio pistas en la rueda de prensa. Todo hace indicar que el portugués André Gomes entrará en el once. Es uno de los habituales del entrenador cuando hay una baja. Una alineación que no debería tener muchas novedades. Con defensa de cuatro: Sergi Roberto, Piqué, Umtiti y Jordi Alba. En el centro del campo: Busquets, Rakitic, Iniesta y André Gomes. Por delante Messi y Luis Suárez.

El Barcelona aterriza en Madrid en la mañana del domingo. Lo hará sin Neymar, que cumple la sanción de tres partidos después de su expulsión en Málaga. Uno por la doble amarilla y dos por aplaudir al cuarto árbitro cuando se abandonaba el terreno de juego.