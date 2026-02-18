Nhood ficha a Michael Martínez McGough

Nhood, firma especializada en gestión integral de activos inmobiliarios, ha incorporado a Michael Martínez McGough como director de Capital Markets y M&A Advisory para Iberia. Desde este cargo se encargará de liderar las estrategias de inversión, desinversión y estructuración de operaciones inmobiliarias en los mercados de España y Portugal.

En su nuevo puesto, Martínez McGough tendrá la misión de potenciar el crecimiento del área de Capital Markets, asesorando a inversores y clientes en la detección de oportunidades, el diseño de estructuras de inversión y la generación de valor a largo plazo, en coherencia con la estrategia de Nhood como operador inmobiliario global.

Experiencia en real estate y mercados de capitales

El directivo cuenta con una trayectoria consolidada en inversión inmobiliaria y capital markets. Comenzó su carrera en BBVA Asset Management en 2007 y, a partir de 2010, orientó su perfil hacia el real estate en firmas como Astorga.RE, Cushman & Wakefield y AIG Asset Management.

Durante su carrera ha participado en operaciones que superan los 3.000 millones de euros en regiones como la península ibérica, Francia y varios países de Hispanoamérica. Ha trabajado en transacciones de sale & leaseback sobre activos como grandes superficies comerciales, residencias para mayores, centros sanitarios e instalaciones industriales, colaborando con grupos empresariales de primer nivel.

Además, ha intervenido en procesos de compra y venta de inmuebles en distintos segmentos del mercado. Entre ellos figuran residencias de estudiantes en Madrid, complejos residenciales para seniors en la costa mediterránea, así como centros comerciales y parques de medianas superficies. En su etapa más reciente ha participado en la creación de joint ventures para proyectos de flex living en Madrid y en operaciones de inversión en activos logísticos.