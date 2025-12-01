Nomura adquiere por 1.500 millones el negocio de fondos de Macquarie en EE.UU. y Europa

La gestora de fondos Nomura ha anunciado este lunes que ha concluido la compra del negocio de gestión de activos públicos de Macquarie en Estados Unidos (EE.UU.) y Europa por un importe de 1.800 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros).

Según una nota de prensa, ambas entidades han completado la operación anunciada el pasado mes de abril y que aportará a la gestora Nomura activos por importe de 166.000 millones de dólares (143.000 millones de euros) de clientes minoristas e institucionales en fondos de renta variable, renta fija y multiactivos.

Además de completar la transacción, Macquarie y Nomura han formalizado una asociación estratégica para la distribución de productos y el desarrollo conjunto de estrategias de inversión, tal y como anunciaron inicialmente el pasado abril.

En consecuencia, Nomura distribuirá determinados fondos privados de Macquarie a clientes de alto patrimonio y oficinas de gestión de patrimonios familiares (family offices) de Estados Unidos.

En este apartado del acuerdo, ambas gestoras colaborarán «para desarrollar soluciones de inversión innovadoras para clientes de Estados Unidos y Japón» y han creado un grupo de trabajo conjunto «para explorar nuevas oportunidades de crear valor para los clientes mediante una mayor colaboración» entre las dos gestoras.