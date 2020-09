NTT Ltd. expande sus centros de datos en todo el mundo

La división de Centros de Datos Globales de NTT Ltd. está ampliando su cobertura de centros de datos en todo el mundo con nuevos centros en mercados clave. NTT Ltd., uno de los proveedores de centros de datos más grandes del mundo, opera una plataforma con más de 500.000 metros cuadrados de espacio de colocación en 160 centros de datos ubicados en más de 20 países y regiones.

“Las empresas exigen hoy en día una plataforma global en constante expansión para alcanzar sus crecientes objetivos de negocio digital”, dijo Masaaki Moribayashi, vicepresidente ejecutivo senior de servicios de NTT Ltd. “Por eso continuamos expandiendo nuestros centros de datos en mercados nuevos y existentes para ampliar nuestra presencia geográfica global “.

Mientras satisface la creciente demanda del mercado, NTT también se ha comprometido a seguir las mejores prácticas sostenibles siempre que sea posible mientras hace crecer su plataforma de centro de datos global.

“Todos nuestros nuevos centros de datos se configurarán para que los clientes utilicen energía renovable si así lo desean, ya que NTT invierte en un futuro sostenible para nuestro planeta”, añadió Moribayashi. “Nuestros centros de datos están ubicados estratégicamente para respaldar ecosistemas interconectados en centros de negocio y gubernamentales más importantes del mundo e incluirán la última tecnología de centros de datos para seguridad, fiabilidad y eficiencia energética”.

La división de Centros de Datos Globales de NTT Ltd. pronto lanzará nuevos centros de datos en India, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Alemania, Malasia e Indonesia. Cuando estén operativos, estos centros de datos proporcionarán más de 400 megavatios (MW) de carga de TI en estos mercados.

– Mumbai, India – NTT Ltd. su nuevo Centro de Datos de Mumbai 7 se pondrá en marcha en el tercer trimestre de 2020 en su campus de Chandivali. El Centro de Datos de Mumbai 7 ofrecerá 25 MW de carga de TI. El Centro de Datos de Mumbai 7 será el tercer centro de datos en el campus de Chandivali, con un total de 61 MW de carga de TI, y estará bien conectado por fibra. Además, este centro de datos está a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji de Mumbai.

– Londres, Reino Unido – El nuevo Centro de Datos de NTT Ltd de Londres 1 está programado para abrir durante el tercer trimestre de 2020. El Centro de Datos de Londres 1 tiene una capacidad de 64 MW en plena construcción, con 8 MW disponibles en la apertura de la instalación. Esta instalación se interconectará con los cinco centros de datos existentes de NTT Ltd. alrededor de Londres para entregar más de 100MW de carga de TI cuando esté completamente terminado. El centro de datos London 1 está en Dagenham, al este de Londres, cerca de los Docklands de Londres, que es el centro de Internet del Reino Unido y la columna vertebral para la conectividad global, que facilita la mayoría de los intercambios de Internet de Londres (LINX’s).

– Tokio, Japón – Para la cobertura de centro de datos de NTT Ltd. en Japón, NTT Communications completará un nuevo centro de datos que estará operativo en el tercer trimestre de 2020.

– Hillsboro, Oregón, EE.UU. – NTT Ltd. está ahora pre-alquilando espacio en su primer campus de centro de datos en Hillsboro, Oregón. En el tercer trimestre de 2020, los primeros 6 MW del Centro de Datos de Hillsboro 1 procederán de un edificio existente que está siendo readaptado para ser un centro de datos de más alto nivel. El campus de Hillsboro de 47 acres de NTT Ltd. eventualmente tendrá cinco centros de datos con un total de 144 MW y estará conectado directamente al anillo de alto conteo de fibra que sirve de conexión cruzada para varios cables submarinos transpacíficos que reducen la latencia entre los Estados Unidos y los mercados asiáticos de alto crecimiento.

– Ashburn, Virginia, EE. UU. – En Ashburn, Virginia, el mercado de centros de datos más grande y codiciado del mundo, NTT Ltd. está construyendo su quinto centro de datos. El centro de datos Ashburn 5 de dos plantas ofrecerá 32 MW, con 8 MW listos en el tercer trimestre de 2020. Esto elevará la huella total de Ashburn de NTT Ltd. a 108 MW en sus cinco edificios. Tres de esos edificios están en el campus de Ashburn cercado y seguro de 78 acres de NTT Ltd., que tiene espacio para cuatro edificios más.

– Múnich, Alemania: NTT Ltd. ha completado la estructura de su segundo edificio dentro del campus del Centro de datos Munich 2. El nuevo edificio estará disponible en el cuarto trimestre de 2020 y, una vez completado, el campus proporcionará 14 MW de carga de TI para los clientes. El área de Múnich es el centro económico y digital del sur de Alemania. El centro de datos Munich 2 también alberga un laboratorio de experiencia tecnológica y es parte del ecosistema de conectividad y red escalable de NTT.

– Cyberjaya, Malasia: NTT Ltd. está construyendo su quinto centro de datos en su campus Cyberjaya, que se encuentra a 30 km del centro de Kuala Lumpur. El nuevo centro de datos Cyberjaya 5 con 5,6 MW de carga de TI crítica estará operativo en el cuarto trimestre de 2020 y está diseñado para cumplir con los requisitos de los hiperescaladores y de la gran empresa.

– Chicago, Illinois, EE. UU. – NTT Ltd. está ahora pre-alquilando el nuevo campus del centro de datos de Chicago ubicado en un área de 19 acres. Un conjunto de edificios de 36 MW de dos plantas sumará 72 MW de carga de TI crítica escalable en la construcción completa. El primer edificio, el Chicago 1 Data Center, proporcionará 6 MW en el primer trimestre de 2021.

– Yakarta, Indonesia: el nuevo campus de NTT Ltd. en Bekasi, Indonesia, tiene una capacidad de 45 MW de carga de TI crítica una vez que esté completamente construido. El nuevo campus, que se conocerá como el centro de datos Indonesia Jakarta 3, será el centro de datos más grande de Indonesia y se espera que abra en la primera mitad de 2021.

NTT Ltd. también tiene planes para el próximo año para construir nuevos centros de datos en Johannesburgo, Silicon Valley, Madrid y Phoenix, así como para desarrollar capacidad adicional en Mumbai, Londres, Viena, Zurich, Berlín y Frankfurt.

“Nos complace aprovechar nuestra profunda experiencia en la construcción de centros de datos y ampliar nuestras capacidades, y además contaremos con más edificios”, dijo Ryuichi Matsuo, vicepresidente ejecutivo de la división de centros de datos globales de NTT Ltd. “Al aumentar nuestra presencia global durante esta pandemia, podemos ayudar a nuestros clientes a medida que aumenta su demanda de servicios en la nube fiables y sólidos, comunicaciones en la nube, entretenimiento digital y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial”.

Los clientes de centros de datos de NTT Ltd. tienen acceso a soluciones de tecnología integrales desde centros de datos, redes, infraestructura de voz y vídeo y servicios gestionados. NTT Ltd. tiene una vasta experiencia en la construcción de centros de datos tecnológicamente avanzados con un bajo coste total de propiedad y alta redundancia. La plataforma de centro de datos globales de NTT Ltd. permite ofrecer a los clientes soluciones integrales para que los clientes equilibren su carga de TI crítica en la mayoría de las principales ubicaciones del mundo.