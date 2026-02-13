Nuveen acuerda la compra de Schroders

Nuveen y Schroders protagonizan una de las mayores operaciones recientes en la industria de gestión de activos. A través de Pantheon, una nueva filial creada para la transacción, la firma estadounidense Nuveen, que administra alrededor de 1,4 billones de dólares, ha pactado la adquisición total de Schroders mediante una oferta en efectivo respaldada por su consejo de administración. El acuerdo valora el capital de la gestora británica en unas 9.900 millones de libras, equivalentes a cerca de 11.583 millones de euros.

Con la operación, Schroders, grupo británico con presencia en gestión de activos, asesoramiento y wealth management y cerca de 1,1 billones de dólares bajo gestión, se integrará en una plataforma que rondará los 2,5 billones de dólares en activos. De acuerdo con cifras del Thinking Ahead Institute, la entidad resultante se colocaría entre las diez mayores gestoras del mundo por volumen, situándose en el ranking entre Allianz y Amundi. El grupo combinado tendrá actividad en más de 40 países y una huella relevante en los principales centros financieros internacionales.

El consejero delegado de Nuveen, William Huffman, calificó la operación como un movimiento estratégico y transformador para ambas casas. La unión de sus capacidades de inversión, canales de distribución y equipos busca elevar el servicio a clientes y abrir la puerta a nuevos mercados. Además, pretende ampliar la gama de soluciones y aprovechar un mayor talento inversor. La meta es acelerar el crecimiento en los segmentos institucional y de grandes patrimonios a nivel global y fortalecer su plataforma integrada que abarca desde mercados públicos hasta privados.