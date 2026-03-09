Ofi Invest lanza en España un fondo global de crédito con estrategia flexible de renta fija

La gestora Ofi Invest Asset Management ha abierto al mercado español su fondo Ofi Invest Alpha Yield, una propuesta de renta fija flexible orientada a obtener rentabilidad en distintos escenarios de mercado. El producto invierte en un universo amplio de bonos corporativos, incluyendo emisiones investment grade, deuda subordinada y high yield, sin seguir un índice de referencia concreto.

La estrategia se basa en un enfoque total return que busca combinar varias fuentes de generación de valor. Para ello, aplica una asignación dinámica dentro del mercado de crédito con el objetivo de localizar oportunidades atractivas en términos de riesgo y retorno, junto con una gestión activa de la duración para adaptar la cartera a la evolución de los tipos de interés y una supervisión constante del riesgo crediticio para ajustar la exposición a diferenciales y reducir el impacto de posibles correcciones.

La gestión del fondo corre a cargo de Karine Petitjean, Alban Tourrade y Antoine Chopinaud, respaldados por un equipo de 15 analistas especializados en crédito. El modelo de inversión combina decisiones tácticas y diversificación internacional para adaptarse a las distintas fases del ciclo económico y financiero.