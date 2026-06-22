OMODA & JAECOO entrega un OMODA 7 al CEO de Colegios Casvi dentro de su acuerdo de colaboración con Radio Intereconomía

OMODA & JAECOO, en el marco de su acuerdo de colaboración con Radio Intereconomía, ha hecho entrega de un OMODA 7 a Juan Luis Yagüe, CEO de Colegios Casvi, para que durante una semana pueda conocer y probar de primera mano el nuevo modelo que la marca acaba de lanzar en el mercado español.

La iniciativa forma parte de las acciones de acercamiento de OMODA & JAECOO al tejido empresarial español, especialmente a directivos, compañías e instituciones que representan valores como innovación, crecimiento, movilidad eficiente y visión de futuro.

El OMODA 7 llega a España como una de las grandes apuestas de la marca, con una propuesta orientada a quienes buscan un vehículo moderno, tecnológico, confortable y adaptado a las nuevas necesidades de movilidad. Durante esta semana, Juan Luis Yagüe podrá experimentar el comportamiento del modelo en su uso diario, tanto en desplazamientos profesionales como personales.

Desde Radio Intereconomía, esta acción se enmarca dentro de su apuesta por unir contenidos de empresa, movilidad y estilo de vida, dando visibilidad a marcas que están transformando el mercado y acercando sus productos a perfiles directivos con capacidad de prescripción.

Juan Luis Yagüe probará durante una semana el nuevo modelo que la marca acaba de lanzar en España, en una acción vinculada al espacio de motor y empresa de Radio Intereconomía.

La entrega del vehículo refuerza además la colaboración entre OMODA & JAECOO y Radio Intereconomía, una alianza que busca generar contenidos diferenciales, experiencias reales de producto y una comunicación cercana al mundo empresarial.

Sobre OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es una marca automovilística internacional que está desarrollando en España una propuesta basada en diseño, tecnología, seguridad y nuevas soluciones de movilidad.

Sobre Colegios Casvi

Colegios Casvi es una institución educativa de referencia, con una trayectoria consolidada en innovación pedagógica, formación internacional y desarrollo integral del alumno.