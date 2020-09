Oxfam Intermón se une a ‘Marcas Waste Warrior’

En un contexto en el que combatir el desperdicio alimentario es clave para reforzar un crecimiento y desarrollo más sostenible, Oxfam Intermón se ha unido a ‘Marcas Waste Warrior’. Se trata de una iniciativa impulsada y coordinada por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de comida, en la que se reúne a un amplio grupo de empresas y organizaciones de distintos sectores como la alimentación o la hostelería, entre otros, para abordar la problemática del desperdicio de alimentos creando conciencia en la sociedad y tomando acciones para evitarlo.

Un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia dejando a su paso graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales. Frenar esta situación es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual y en ese sentido las empresas y organizaciones tienen mucho que aportar. Por ello nace ‘Marcas Waste Warrior’, una comunidad de marcas comprometidas para combatir el despilfarro de comida y sus consecuencias a la vez que generan un impacto positivo para el planeta.

El punto de partida de esta iniciativa es una declaración que lleva por título ‘Por un planeta sin desperdicio de alimentos’ que ya ha sido firmada por Oxfam Intermón y a la que ya se han sumado en total 11 grandes marcas como Danone, Unilever, Carrefour, Heura, Alcampo, Accor, Puratos, Sodexo, Masymas y URW.

Este documento consiste en una declaración de intenciones a través de la cual Oxfam Intermón y el resto de empresas y organizaciones participantes se comprometen a trabajar, de la mano de Too Good To Go, en la realización de acciones e iniciativas externas e internas para evitar el desperdicio de alimentos, así como en la creación conjunta de campañas y acciones para concienciar y sensibilizar a la sociedad y a su propia plantilla en torno a la problemática. Todo ello bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que incluyen metas como reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el 2030 (ODS 12.3) o cooperar y construir alianzas entre agentes para lograr un desarrollo sostenible (ODS 17).

Esta declaración de intenciones se materializa en cuatro pilares fundamentales en los que Too Good To Go ayudará y dará apoyo a cada una de las marcas:

Inspirar y sensibilizar: usar los canales de la marca para inspirar y sensibilizar a su propia audiencia sobre el problema, las causas y consejos para ponerle solución.

usar los canales de la marca para inspirar y sensibilizar a su propia audiencia sobre el problema, las causas y consejos para ponerle solución. Formar y empoderar: Ofrecer a empleadas, empleados y stakeholders contenido educativo, espacios y recursos que les empoderen en la lucha contra el desperdicio alimentario.

Ofrecer a empleadas, empleados y stakeholders contenido educativo, espacios y recursos que les empoderen en la lucha contra el desperdicio alimentario. Tomar acción: Desarrollar acciones propias que combatan el desperdicio de alimentos de forma directa.

Desarrollar acciones propias que combatan el desperdicio de alimentos de forma directa. Sumar esfuerzos: participar y dar apoyo a las campañas especiales de concienciación de Too Good To Go, usando la influencia para impulsar un impacto positivo contra el desperdicio.

En palabras de Marcela Ospina, directora de Public Engagement de Oxfam Intermón: “Nos hemos unido a Marcas Waste Warrior porque compartimos los mismos valores y pensamos que el consumo responsable que defendemos en Oxfam Intermón es totalmente coherente con evitar el desperdicio de alimentos. Gracias a nuestra alianza con Too Good to Go gestionamos mejor nuestros excesos de stock y contribuimos a generar más conciencia ciudadana”.

Por su parte, Oriol Reull, director de Too Good To Go en España, recuerda que el próximo 29 de septiembre se celebra por primera vez el Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, “las empresas debemos de liderar con el ejemplo. A través de este nuevo proyecto de Marcas Waste Warrior y gracias al apoyo de grandes marcas como Oxfam Intermón vamos a dedicar nuestros recursos y esfuerzos para impulsar el cambio y ayudar a transformar las prácticas actuales acercándonos hacia un sistema alimentario y de consumo más eficiente y sostenible”.

En los próximos meses se irán materializando distintas acciones dentro de las propias empresas y organizaciones comprometidas, tanto para empleados como para los clientes y consumidores de las mismas. También se irá avanzando en la creación conjunta de campañas, todo ello para fomentar la reducción del desperdicio de alimentos y favorecer un desarrollo más sostenible.