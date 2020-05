Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, llama a manifestarse ante la casa de Abascal

Pablo Iglesias, vicepresidente de España, no le hace ninguna gracia que los ciudadanos se manifiesten contra el Ejecutivo o hagan escraches en su casa o en la de otros ministros, como la de José Luis Ábalos. Por eso, hoy, ha arengado a los suyos, a la extrema izquierda, a movilizarse. Como no, lo ha hecho desde su televisión favorita, La Sexta, de Atresmedia del Grupo Plantea, una de las cadenas más beneficiadas por los 15 millones de euros de subvención directa del Estado, que no por avales del ICO como los autónomos, pymes o empresas.

Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, vicepresidente del Gobierno y gran organizador de escraches cuando estaba en la oposición, ha, en un claro mensaje a los suyos, que “mañana” puede haber gente de izquierdas “manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros, de la casa de Abascal”.

Los dirigentes de Vox Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros han replicado a Pablo Iglesias que será responsable de lo que suceda en sus domicilios después de esa arenga.

A través de Twitter, el portavoz de Vox en el Congreso ha considerado que, con sus palabras, Iglesias arengaba a la gente a manifestarse a la puerta de su casa.

“Le hago directamente responsable de cualquier incidente que pueda producirse. Y me refuerza la convicción de que es un inepto al que el cargo le viene grande”, ha añadido Espinosa de los Monteros, que esta mañana ha reconocido que lleva tres días participando en las caceroladas.

El portavoz de Vox respondía así después de que el líder de Podemos se haya referido en una entrevista en La Sexta a los escraches al ministro José Luis Ábalos y al que sufrieron él y su pareja en casa este fin de semana.

Iglesias ha mostrado su preocupación por el clima de tensión y ha considerado que sería un error que la gente entendiese que la forma de protestar es ir a su casa o a la de “Ayuso, Abascal, o Espinosa de los Monteros” y ha pedido garantizar el derecho a la manifestación pero sin crispación.

“El problema es que esto se puede generalizar y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros, de la casa de Abascal…”, ha avisado Iglesias, que cree que también podrían sufrir situaciones como ésta periodistas o líderes de opinión.