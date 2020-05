Pedro Sánchez: el Estado soy yo; detrás de mí, el caos y la muerte por coronavirus

El Gobierno ha elevado la presión sobre el Partido Popular para que siga apoyando la prórroga del estado de alarma como ha venido haciendo hasta la fecha y ha advertido al partido de Pablo Casado que, si no lo hace, será responsable del “caos” que pueda producirse o de los rebrotes de la pandemia.

A dos días de que el Congreso debata y vote si autoriza la nueva prórroga y cuando el Gobierno no cuenta aún con los apoyos suficientes para sacarla adelante, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho esta mañana que mantener el estado de alarma a partir del 10 de mayo “no tiene sentido”, y su partido, por tanto, no puede apoyar esa nueva prolongación.

En la entrevista en Onda Cero en la que lo ha anunciado, Casado no ha querido aclarar si los populares, que hasta este momento han dado su apoyo al estado de alarma y a las tres prórrogas anteriores, plasmarán su nueva posición en una abstención o con su voto en contra.

La posición del PP aumenta la incertidumbre sobre la votación del miércoles, porque ERC ya ha anunciado que pasa de la abstención al no.

Según ERC, “el estado de alarma no es el mecanismo adecuado” y “la centralización ha sido un error”.

“Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación de la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma”, subraya ERC en un comunicado.

Entretanto Ciudadanos, que siempre ha apoyado al Gobierno en este punto, no cierra ahora su voto aunque se abre a negociar con el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este lunes con Casado durante cerca de una hora, pero no ha conseguido convencerle de que siga apoyando la alarma.