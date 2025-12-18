Pictet AM refuerza su gama Multi Solutions con el lanzamiento de Road to Megatrends Protected 85

Pictet Asset Management ha ampliado su oferta de estrategias Multi Solutions con el lanzamiento de Pictet Road to Megatrends Protected 85, un nuevo fondo domiciliado en Luxemburgo y registrado bajo la normativa UCITS. El producto cuenta con valoración y liquidez diaria, está registrado para su comercialización en España y permite el traspaso entre fondos sin impacto fiscal.

Este lanzamiento se incorpora a otras soluciones de la misma familia, como Pictet Road to Megatrends 2028 I y II, Pictet Target Income 2028, Pictet Smart Road to Megatrends 2028 y Pictet Smart Road to AI 2028. En conjunto, esta gama supera los 2.200 millones de euros bajo gestión desde su creación en marzo de 2024.

Una estrategia sistemática en renta variable temática de Pictet AM

El fondo se presenta como una solución de inversión sistemática en renta variable temática, pensada para perfiles conservadores que deseen iniciar de forma gradual su exposición a la renta variable global a lo largo de varios años. Su objetivo es generar una rentabilidad positiva combinando ingresos recurrentes y apreciación del capital, al tiempo que introduce mecanismos de protección parcial de la inversión.

La estrategia plantea una transición progresiva del posicionamiento de la cartera: durante un periodo de 27 meses, el fondo pasa de mantener un 90% en activos del mercado monetario a alcanzar una exposición del 90% en renta variable. Este proceso se realiza mediante traspasos mensuales del 3% desde la parte defensiva hacia acciones vinculadas a temáticas globales de crecimiento, como la digitalización, la robótica, la transición energética o la longevidad. Este enfoque busca reducir la volatilidad media y mejorar el momento de entrada en los mercados.

Para la selección de la renta variable, el fondo se apoya en la experiencia de Pictet AM en inversión temática y en su marco de análisis propietario basado en megatendencias, diseñado para identificar oportunidades de crecimiento estructural a largo plazo.

Además, el producto incorpora un mecanismo de protección que se activa si el valor liquidativo desciende por debajo del 85% del máximo alcanzado desde el inicio del año. Este sistema cobra mayor importancia a medida que aumenta el peso de la renta variable y se mantiene una vez finalizada la fase de acumulación. De este modo, el fondo combina una doble capa de protección: la entrada escalonada en bolsa, que suaviza el impacto de la volatilidad, y una salvaguarda adicional frente a caídas bruscas del mercado.