Plandemia: Nuevo orden mundial

Si una persona es mínimamente inteligente y tiene un ápice de capacidad de observación, se dará cuenta de que lo que estamos viviendo en 2020 no es una simple crisis aleatoria. La palabra conspiranoico, implica (peyorativamente) hacer conjeturas sobre conspiraciones que realmente no existen. Por ello, no voy a ser conspiranoica. Voy a ser una persona que es capaz de observar, y sumar 2+2 . Voy a limitarme a mirar, analizar, y a reconocer e interpretar las evidencias cuando las tengo delante de mí. Este es un artículo de opinión, pero es una opinión forjada sobre premisas bastante evidentes y palpables.

La gente está tan absorta en la presente crisis mundial, que muy pocos se están parando a analizar lo que se está cociendo debajo de la cáscara. La gente está tan aterrorizada ante este formidable virus, que no es capaz de observar ni analizar con inteligencia ni criterio; está tan asustada y consternada, que parece no ver más allá del peligro inminente y sus consecuencias.

No pretendo sugerir que no haya un virus. No digo que no sean correctas las medidas tomadas para frenarlo. Al fin y al cabo, las medidas tomadas o no tomadas para combatir el virus, no son más que el apagafuegos inmediato del incendio que acecha a nivel superficial; algo que tarde o temprano tendrá su fin. No voy a entrar a evaluar y cuestionar este tema, porque ya está bastante claro y ha sido expuesto y opinado en todo su espectro de colores.

Lo que quiero hacer en este escrito es ir al núcleo del asunto dejando a un lado la superficie. La situación en la que estamos no es tan aleatoria y accidental como parece. Hay algunas personas que tienen interés en tener a la población asustada y confinada. Hay algunas personas que desean que el miedo, la contención y la incertidumbre, se propaguen y se prolonguen en el tiempo.

Está claro que esta crisis está siendo potenciada y empoderada a apropósito (suponiendo que no haya sido creada a propósito) y está beneficiando a muchas personas de las altas esferas de control.

Cuando un país entra en estado de alarma, oficialmente dejan de aplicarse las medidas constitucionales, y la sociedad pierde sus derechos humanos temporalmente dejándolos en manos del gobierno. Según esta premisa, mantener y prolongar el estado de alarma en el que tienes a la población mundial a tu merced, puede ser beneficioso para algunas élites por muchas razones estratégicas.

EL EXPERIMENTO SOCIAL Y PLAN MAESTRO

A gran escala, la situación actual de pérdida de derechos a nivel planetario, está sirviendo de experimento a esa élite estratega, para determinar cómo se comportan los gobiernos cuando las altas esferas ejercen presión. Se está observando también cual es la reacción del pueblo cuando está asustado y cuando lo privas de sus derechos humanos y libertades básicas. Se está evaluando cuánto control y manipulación puede tolerar el ciudadano de manera sumisa, sin rebelarse y sin analizar lo que realmente está ocurriendo. Se está evidenciando que somos un rebaño de borregos atemorizados que puede aguantar la manipulación y la supresión de derechos individuales sin rechistar y sin rebelarse en lo más mínimo. Se está manifestando cual es nuestro umbral de tolerancia al control, y está saliendo a relucir la cantidad de presión que potencialmente podemos aguantar de buena gana, sin querer ver lo que hay detrás, y guiándonos únicamente por lo que quieren decirnos y mostrarnos.