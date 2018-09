¿Por qué los jóvenes prefieren los préstamos por internet?

En los últimos años han surgido distintas plataformas que permiten acceder a pequeñas cantidades de dinero en un tiempo casi real, en el plazo de unos minutos. Un proceso sencillo y del que se puede obtener más información haciendo simulacros de solicitud en la red, en cualquier momento. De hecho, es eso lo que buscan los usuarios: poder hacerlo en cualquier momento, sin tener que estar sujetos a ningún tipo de horario comercial y sin necesidad de desplazarse a su oficina bancaria más cercana.

Estos aspectos y otros muchos son los que se han medido en el estudio ‘Tendencias en la demanda de préstamos online’, realizado por una plataforma de créditos online en el que se ha realizado una encuesta a sus usuarios con el objetivo de establecer características comunes e identificar hábitos y necesidades.

De acuerdo con los resultados, la mayor parte de los usuarios se dividen en dos perfiles generacionales próximos: los millenials o también conocidos como generación Y, que caracteriza a los nacidos entre los años 80 y 90, y la Generación X, la predecesora de la Y que aglutina la década anterior.

Aunque no hay mucho acuerdo entre sociólogos y antropólogos sobre la franja de décadas de nacimiento, esta plataforma ha identificado a la generación Y entre 1980 y 1997 y a los de la generación X, nacidos entre 1966 y 1980.

Según el estudio, estas generaciones son más proclives a solicitar los préstamos a través de internet porque conocen la herramienta desde sus inicios y suelen tener mayor capacidad para adaptarse a los cambios y transformaciones que la tecnología ha traído bajo el brazo en los últimos 30 años.

Igualmente, junto a esta capacidad de adaptación, la parte cualitativa del estudio revela que entre estas generaciones existe una cierta “desafección” por la banca tradicional. Esto es, sobre todo, por los pasos burocráticos y los protocolos específicos de cada entidad, por lo que los usuarios prefieren la inmediatez que les genera hacerlo a través de internet, en operaciones sencillas, a golpe de clic.

Siguiendo el perfil de solicitante de créditos online, la mayoría cuenta con un trabajo y el 52% no tiene hijos, una cifra que parece no determinar entonces la solicitud del crédito. No obstante, en este análisis se revelan dos picos durante el año y coinciden, justamente, con agosto (vacaciones de verano) y septiembre (vuelta al cole).

En cuanto a cifra, también varía de usuario a usuario, siendo más alta la solicitada por autónomos (llegando a 3.000 euros de media) y siendo de 1.000 euros la media global de personas que trabajan por cuenta ajena y que, por ende, se puede deducir que cuentan con ingresos más estables.

Por sexo también hay una leve diferencia. Son los hombres los que más créditos online piden, representando el 57%.

Afinando en los momentos de solicitud del crédito, el estudio contempla que es de lunes a jueves cuando más operaciones se realizan, destacando las horas centrales del día como las de mayor actividad, lo que puede hacer pensar que es durante la semana cuando más se tratan los temas económicos en el hogar.