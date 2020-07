PP y Cs asumen parte de las recomendaciones del Consejo de Cuentas sobre 2016 y 2017

Los grupos Popular y de Ciudadanos en las Cortes asumieron hoy una parte de las recomendaciones hechas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en sus informes de Fiscalización sobre la Cuenta General de los ejercicios de 2016 y 2017, ante la sorpresa del PSOE por que el PP “decapite” la resolución sobre lo que debe corregir. Además, los dos socios y los socialistas recogieron la totalidad de lo señalado sobre la contratación de hace tres años.

La Comisión de Economía y Hacienda, que presidió el socialista Luis Briones ante la ausencia del presidente Vidal Galicia (PP) y de la vicepresidenta Mayte Gago (Cs), aprobó 20 propuestas de resolución, 13 del grupo ‘popular’ y siete del Socialista, referidas al informe de 2016, y 17 sobre el de 2017, diez del PP y siete del PSOE. Los ‘populares’ lograron aprobar todas las registradas, mientras que los socialistas lograron el respaldo para 14.

El ‘popular’ Salvador Cruz explicó que recogieron 13 de los 22 puntos del informe del Consejo de Cuentas de 2016 y diez del de 2017, al retirar uno durante el debate. El parlamentario señaló que mantienen la “filosofía” de las recomendaciones de este órgano fiscalizador, salvo por “algún matiz”. Además, valoró la evolución “positiva” de la Junta en el cumplimiento de lo estipulado por esta institución de la Comunidad, si bien señaló que “queda mucho por hacer”.

En síntesis, Salvador Cruz remarcó que en las apreciaciones del Consejo de Cuentas se ve el “esfuerzo” hecho por la Junta en relación al contenido y la elaboración de la memoria sobre la Cuenta General.

Por el contrario, la socialista Rosa Rubio defendió que su grupo ”no se aparta ni una coma” de la opinión del Consejo de Cuentas y lamentó que al PP, tras más de 30 años elaborando presupuestos, se le muevan “demasiado” las comas. La parlamentaria insistió en que no cabe más que asumir toda la resolución de este órgano y afeó la actuación del PP por recoger solo un “trozo” de lo planteado y a los “transparentes” por quedarse “mudos” y estar de “adorno” a cambio de dos sillones en la Junta.

Rubio aseguró que en Castilla y León se lleva el “IN” en su opinión, porque incumple el límite de déficit, de deuda, la regla de gasto y, por tanto, la estabilidad presupuestaria y la normativa sobre financiación de las comunidades, pero también los compromisos con los ciudadanos. La socialista advirtió de que cada vez los castellanos y leoneses soportan una mayor deuda de la Junta, hasta situarse en los 5.322 euros, a pesar de que a su juicio no mejoran los servicios prestados o las carreteras. “Se han endeudado en nuestro nombre para sus cosas, para colocar a los suyos en los chiringuitos”, dijo para exigir inversión, ayudas y medidas.

En relación a los informes de Fiscalización sobre la contratación de la Comunidad, PP y Cs rechazaron todas las propuestas del PSOE sobre lo dispuesto por el Consejo de Cuentas para los ejercicios 2015 y 2016, tras no presentar ninguna iniciativa los ‘populares’, al referirse a una legislación que ya no está vigente. Sin embargo, se aprobaron por unanimidad 14 -siete del PSOE y otras tantas del PP- por ser coincidentes sobre el año 2017.

El ‘popular’ Salvador Cruz explicó que su Grupo solo presentó siete propuestas relativas al 2017 para reforzar la objetividad en los criterios fijados en la contratación, de forma que recogió todo lo indicado por el Consejo de Cuentas sobre ese año. Argumentó que no tiene ningún sentido hacerlo de los ejercicios anteriores, puesto que ya se conoce la aceptación o no de la Junta de las recomendaciones hechas y que ya no es necesario que las Cortes se pronuncien sobre una ley que no está en vigor, debido a que la legalidad básica ha cambiado.

En esta materia, la socialista Rosa Rubio recordó que Cuentas dice que la Junta “cumple razonablemente con la legalidad”, algo que consideró no es “nada nuevo bajo el sol”, puesto que denunció se repite “año tras año. “No cambia, no enmienda y hace caso omiso al Consejo de Cuentas”, dijo por lo que en conjunto presentó 26 propuestas de resolución para los tres ejercicios fiscalizados.

“Todo juntito se nos convierte en un gran pastel”, afirmó la parlamentaria, quien alertó de la existencia de contratos que no figuran en el registro público y criticó que el Consejo tenga que exigir un acceso “suficiente” a la Plataforma de Contratación (Duero) para hacer su trabajo de fiscalización, lo que para ella puede indicar que la Junta pone “trabas” a su labor. Además, puso de manifiesto la necesidad de reforzar la objetividad y las deficiencias de algunos pliegos que no recogen los plazos de ejecución o los baremos que se aplican y la existencia de facturas sin reconocer de Sacyl.

Finalmente, Rubio concluyó que las propuestas de su Grupo dicen “que se cumpla la ley” de forma estricta y se respete la legalidad en todos sus términos, porque se trata -dijo- de “dinerito público”. “Aquí no se están haciendo bien las cosas y este es el pan nuestro de cada día”, concluyó.