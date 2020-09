Puente denuncia el “sinsentido sanitario” de las medidas de la Junta

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), compareció hoy acompañado de su equipo de Gobierno para recalcar que las medidas restrictivas anunciadas ayer por la Junta de Castilla y León en Valladolid y Salamanca, que entrarán en vigor esta medianoche, “no tienen sentido sanitario”. “Que no lo busquen porque no lo hay”, explicó. Además, consideró que “el mensaje que envían a los padres en vísperas del inicio escolar con esta decisión no es muy tranquilizador, porque decir que al mismo tiempo no es seguro que haya más de 25 personas en un polideportivo donde caben 7.000, y que sí es seguro tener a 25 menores en un aula de 30 metros cuadrados, desde la lógica no se entiende”.

“Si tan mal estamos, la Junta, en consecuencia, debería tomar una decisión en torno a esta cuestión. No pueden mantener el curso escolar intacto como están haciendo en Castilla y León. Asturias, con cifras mucho mejores que las nuestras ha aplazado el inicio del curso académico a finales de septiembre y aquí hay colegios como el Liceo Francés o todas las escuelas infantiles que mañana iniciarán sus actividades”, argumentó.

Puente explicó que el Consistorio conoció la decisión de la Junta ayer mismo, cinco minutos antes del inicio de la rueda de prensa donde lo anunciaron el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Según apuntó, ya por la tarde la consejera le hizo una llamada “de cortesía”, en la que él le expuso: “Si tan mal estamos, pedid el estado de alarma”, algo que a su juicio no harán ya que “con el estado de alarma se ha hecho política de la más baja estofa”, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “ha puesto la salud de los castellanos y leoneses al servicio de la estrategia política de Pablo Casado”.

Puente recordó que “el lunes, en algunas entrevistas, el presidente decía que no había ninguna situación especialmente preocupante en ningún municipio de la Comunidad, y ayer nos enteramos de que hay contagio comunitario en Valladolid. Se ha tenido que producir en un periodo muy corto de tiempo…”, deslizó con sorna. Por ello, afirmó que estas medidas “han cogido por sorpresa a toda la ciudadanía, a la que previamente no se había advertido de que se encontraba en una situación que pudiera justificar eso”.

Así, acusó al Gobierno regional de “falta de lealtad institucional, nulo diálogo, abuso de poder, y actuación sorpresiva”, denunciando que las medidas anunciadas ayer son “injustas, arbitrarias e incoherentes”.

“Lo que uno no puede hacer es no cumplir con su trabajo y tratar de solucionar los problemas que él crea restringiendo actividades de terceros. Cuando no se contratan suficientes rastreadores, se les ha escapado la mitad de los médicos internos residentes, la atención primaria se deteriora, no hay consultas presenciales y se están generando graves problemas sanitarios, si no resuelves eso no puedes pretender solucionar tu falta de actividad perjudicando a terceros”, valoró.

A su juicio, “no se pueden resolver los problemas sanitarios de Castilla y León de esta manera, tomando decisiones de trazo grueso, que conducen a situaciones incomprensibles y a producir perjuicios importantes ala ciudadanía y sectores que están tras estas actividades”.

Por todo ello, confirmó que el Consistorio ha decidido “acudir a los tribunales” para solicitar la adopción de “una medida cautelarisima”, que confían en que llegue “en menos de 24 ó 48 horas para corregir esta decisión, que limita derechos fundamentales y que no va amparada en ninguna decisión judicial ni en el estado de alamra, que son los dos únicos supuestos que la avalarían”.

En ese sentido, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando “cuándo” se pueden solicitar esa medida que paralice las restricciones, ya que “posiblemente haya que esperar a que entren en vigor con su publicación en el Bocyl”. “Las restricciones se presentan bajo la irreprochable etiqueta de la defensa de la salud pública de la ciudadanía de Valladolid, pero quiero dejar claro que nadie está más preocupado por eso que el Ayuntamiento, y bajo esa etiqueta se esconden muchas veces arbitrariedades, injiusticias, incoherencias y vulneración del propio ordenamiento jurídico. Creemos que todo eso subyace bajo las medidas acordadas por la Junta”, acusó.

Puente aseguró asimismo que el vicepresidente de la Junta “estaba obsesionado con que no hubiera ninguna programación en Valladolid durante la semana de ferias, aunque esa oferta cultural no tenga ninguna incidencia en la salud de los ciudadanos, ya que en ellas las medidas de seguridad son extremas”. “Durante todo el verano se ha producido una tensión en torno a las fiestas de Valladolid con la Junta. Hace cuatro semanas decidimos no celebrarlas, pero considerábamos que era importante encontrar algunas alternativas de pequeño formato que diera algo de oxígeno a esos sectores. Está claro que esto a Igea no le ha gustado”, argumentó.

Después de trasladar “un mensaje de máxima solidaridad hacia el sector de la cultura”, que “está siendo tremendamente dañado con las decisiones que se están adoptando en la pandemia”, Puente explicó que si los tribunales no corrigen la decisión de la Junta se verán obligados a devolver el importe de las localidades vendidas para espacios como el Teatro Calderón y a suspender la actividad.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manuel Saravia, defendió que “no es verdad” que el presidente de la Junta le informara de la situación el pasado 18 de agosto en la reunión que mantuvieron en Presidencia. “Que digan en qué momento informaron al Ayuntamiento de Valladolid de algo que no estuviese publicado en la prensa porque no es cierto. Lo que sí se dijo entonces fueron dos cosas que es interesante rescatar en esta situación: Igea dijo que el arma más importante que tenemos es que la gente tenga credibilidad en las medidas. Y Mañueco dijo que la casuistica es muy amplia y hay que cumplirla. Ninguna de las dos cosas se ha hecho ahora. Se han tomado medidas de trazo grueso, cuando debían haber buscado medidas más ponderadas, porque septiembre no es abril ni marzo. No podemos actuar sin cuidado y sin diálogo”, remachó.