Pure Living Properties nuevo miembro de LPA, primera asociación del sector inmobiliario de la Costa del Sol

Pure Living Properties, especialistas en propiedades de lujo en Marbella Golden Mile forma parte, como nuevo miembro, de la asociación LPA (Leading Property Agents of Spain), que basada en los más altos estándares de reputación y calidad, trabaja junto con todos sus socios para ofrecer a sus clientes un servicio totalmente profesional.

Asentando sus bases en un estricto código ético, Leading Property Agents of Spain está formada por agentes inmobiliarios, promotores, agencias… altamente cualificados que desarrollan su labor en las provincias de Málaga y Cádiz.

El principal objetivo por el que se ha constituido esta asociación, a finales de julio de este año, según su presidente José Carlos León, es la promoción de la Costa del Sol, como destino residencial inmejorable, así como la lucha por fomentar el trabajo y el valor de las agencias inmobiliarias que a ello contribuyen cada día.

Trabajando juntos con esta premisas como denominador común, los miembros de la LPA, entre los que se encuentran inmobiliarias de renombre como Pure Living Properties, Panorama RICS o Diana Morales Knight Frank Properties, entre otros, han sabido aprovechar el poder de las alianzas y la colaboración para unir sus fuerzas y ofrecer a sus clientes un servicio de excelencia, amparados por una asociación que a su vez, vela por sus intereses y defiende los derechos de los consumidores.

Pure Living Properties, con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario de lujo en las principales zonas de Marbella, como La Zagaleta, Benahavis, Nueva Andalucia, Puerto Banús… cuenta en la actualidad con una fuerte presencia tanto a nivel nacional e internacional.

Formado por un amplio equipo de profesionales cualificados, Pure Living Properties se centra en ofrecer un servicio personalizado para cada cliente, tanto interesados en la compra, como alquiler de alguna de las propiedades que gestionan bajo la dirección de Javier Nieto, CEO de Pure Living Properties que afirma que “ la consolidación de The Leading Property Agents of Spain, es una gran iniciativa donde reunir a los mejores profesionales y agencias más consolidadas del sector inmobiliario, no solo para dar a conocer nuestra Costa sino para ofrecer más regulación y generar más confianza en nuestro sector”. Además, Javier Nieto considera que “La fundación de esta asociación es un tema que ya veníamos hablando hace muchos años atrás y es por esto, que no puedo estar más contento de ver nacer y formar parte de este proyecto, el cual, desde mi punto de vista, supondrá un paso gigante para los profesionales del sector inmobiliario”.

Por su parte, El Presidente Honorífico Christopher Clover considera que la fundación de The Leading Property Agents of Spain es un paso histórico para Marbella, puesto que es la primera organización de este tipo, con sede en Marbella formada por agentes de gran trayectoria empresarial, experiencia y conocimiento del sector.

Se espera por tanto, que esta asociación pueda ayudar a revalorizar el importante papel que los profesionales del sector tienen, más si cabe a día de hoy, en la promoción de la Costa del Sol como uno de los mejores destinos residenciales y vacacionales del litoral mediterráneo.