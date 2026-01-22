QIA y Goldman Sachs amplían su alianza con un objetivo de inversión de hasta 25.000 millones

Qatar Investment Authority (QIA), el fondo soberano del Estado de Qatar, y Goldman Sachs Asset Management han suscrito un memorando de entendimiento para profundizar su colaboración estratégica, con la previsión de canalizar hasta 25.000 millones de dólares en inversiones conjuntas. El acuerdo contempla tanto la inversión en fondos gestionados por Goldman Sachs Asset Management como operaciones de coinversión e inversión directa.

De acuerdo con la información facilitada, QIA tiene previsto comprometer capital en estrategias nuevas y ya existentes de mercados privados, así como en inversiones directas gestionadas por Goldman Sachs Asset Management. Entre los ámbitos prioritarios figuran la inteligencia artificial, la tecnología financiera, la infraestructura digital y el crédito privado.

El memorando también incluye un refuerzo relevante de la presencia de Goldman Sachs en Doha. La entidad ampliará de forma sustancial su equipo local y transformará su oficina en un centro regional estratégico para la gestión de activos, con el objetivo de atender a clientes en Qatar y facilitar a inversores internacionales el acceso a oportunidades económicas en la región.

Goldman Sachs Asset Management gestiona actualmente más de 625.000 millones de dólares en activos

Asimismo, el acuerdo prevé la aportación de recursos a través de la plataforma Value Accelerator de Goldman Sachs, además de la prestación de servicios de asesoramiento en áreas como la captación de capital, las operaciones de fusiones y adquisiciones y el desarrollo del mercado de capitales y de la economía qatarí. Entre las metas señaladas se encuentran el impulso de la inversión extranjera directa y el apoyo al crecimiento de empresas locales.

Goldman Sachs Asset Management gestiona actualmente más de 625.000 millones de dólares en activos alternativos, con presencia en clases de activo como private equity, growth equity, crédito privado, inmobiliario, infraestructuras, sostenibilidad y hedge funds, a través de estrategias directas, asociaciones a medida y modelos de arquitectura abierta.

El memorando de entendimiento queda sujeto a determinadas condiciones y resultados, y ambas partes han indicado su intención de seguir explorando nuevas vías de colaboración para reforzar su relación a largo plazo.