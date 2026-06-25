Ranking de Sostenibilidad de Ayvens: las flotas corporativas reducen sus emisiones un 25%

Ayvens España, el líder experto en movilidad y sostenibilidad, ha presentado la segunda edición de su Ranking de Sostenibilidad de Flotas por Industria, un informe que evalúa el grado de adopción de vehículos sostenibles en flotas corporativas en 29 países europeos, comparando sectores según su electrificación, el uso de combustibles y sus emisiones.

El estudio, presentado a través del Ayvens Research Lab, confirma una tendencia clara en Europa: las empresas están acelerando la transición hacia una movilidad más limpia, con una reducción media del 25% en las emisiones de CO₂ en vehículos nuevos desde 2022. El informe destaca el papel estratégico de las compañías en este proceso, ya que representan cerca del 58% de las matriculaciones de vehículos nuevos en Europa, lo que las convierte en un actor clave para avanzar en la descarbonización del transporte.

Servicios financieros y construcción, a la cabeza de la descarbonización de su flota

Por sectores, el ranking sitúa a la industria de servicios financieros y profesionales como la más sostenible, liderando por segundo año consecutivo. Le sigue el sector de la construcción, que protagoniza la mayor mejora en el último año, impulsada por una fuerte reducción del diésel y un incremento significativo del vehículo eléctrico en su flota.

En el lado opuesto, sectores como el de consumo, el de salud o farmacéutico, presentan todavía mayores retos en la transición hacia flotas más sostenibles.

Uno de los cambios más relevantes que muestra el estudio realizado por Ayvens es la caída del diésel en las flotas corporativas. Desde 2022, su presencia se ha reducido prácticamente a la mitad y actualmente representa menos del 25% de los nuevos pedidos en la mayoría de sectores.

Ranking de Sostenibilidad de Ayvens: las flotas corporativas reducen sus emisiones un 25%

Por industria, las empresas de los sectores industrial y farmacéutico tienen la cuota más elevada de vehículos diésel. Sin embargo, ambas han reducido a la mitad la cantidad de entregas de vehículos de este tipo de combustible desde 2022.

Mientras tanto, la electrificación avanza con fuerza en todas las industrias. El informe de Ayvens señala que todos los sectores han incrementado la presencia de vehículos eléctricos en sus flotas, con especial protagonismo del sector de la construcción, donde el 39% de los vehículos nuevos ya eran eléctricos en 2024.

Solo dos sectores, el de bienes de consumo y el sanitario, tienen una cuota de flota de vehículos eléctricos inferior al 20%. Mientras que todos los sectores, excepto el de automoción y el financiero-profesional, han alcanzado más del doble de cuota de vehículos eléctricos en su flota respecto a 2022.

Una transición desigual hacia la descarbonización de la movilidad

El estudio también pone de relieve que algunos sectores han iniciado un proceso de replanteamiento de sus líneas estratégicas en materia de sostenibilidad, a pesar de los avances. Cuatro industrias han aumentado la cuota de vehículos de gasolina en su flota (construcción, sanidad, industria y farmacia), lo que indica que la transición no es homogénea y que el abandono del diésel no siempre se traduce directamente en electrificación. Así, los vehículos híbridos y los híbridos enchufables muestran una evolución más estable, consolidándose como tecnologías intermedias en el proceso de transición.

“Los datos del Ranking de Sostenibilidad de Flotas por Industria de Ayvens reflejan un cambio estructural en la movilidad empresarial en Europa, donde la electrificación y la reducción de emisiones avanzan a buen ritmo, aunque con diferentes velocidades según el sector. Esto nos demuestra que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la descarbonización de las flotas corporativas”, concluye David Henche, responsable de comunicación y ESG de Ayvens en España.