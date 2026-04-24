Redegal acelera su transformación en Smart Digital Company y cierra 2025 con ingresos de 16,84 millones de euros, un 22,4% más

Redegal, smart digital company de alcance global cotizada en BME Growth, ha presentado el cierre del ejercicio 2025 con una cifra de negocio consolidada de 16,8 millones de euros, un 22,4% más que en el ejercicio anterior y un 67,2% más que en 2023 (10,1 M€). La Sociedad encadena así su segundo ejercicio consecutivo de expansión a doble dígito, apoyada en el crecimiento orgánico y la mejora de su posicionamiento en el mercado de consultoría digital. Por áreas de actividad, Digital Business concentró el 74,9% de la facturación, frente al 72,9% del ejercicio anterior, mientras que el área Tech aportó el 21%. La división de Producto (que incluye sus plataformas propias Boostic.cloud y Binnacle Data) elevó su peso del 2,9% al 4%, una ganancia de 110 puntos básicos impulsada por el avance de su modelo agéntico.

Mejora significativa de la rentabilidad operativa

El EBITDA Ajustado consolidado alcanzó los 1,55 millones de euros, con un margen del 9,2% (el EBITDA contable consolidado superó el 1,1 millones de euros), refl ejando una mejora signifi cativa de la rentabilidad operativa. En paralelo, la matriz Redegal, S.A. registró un EBITDA individual ajustado de 1,7 millones, refl ejando la fortaleza del negocio principal en España y el efecto inversor de las unidades en expansión dentro del perímetro consolidado. La evolución responde tanto al crecimiento de ingresos como al apalancamiento operativo del modelo, con una estructura de costes ya dimensionada que permite capturar mayor rentabilidad sobre el incremento de actividad. Así, el margen EBITDA consolidado se duplica, pasando del 4,7% en 2024 al 9,2% en 2025, una expansión de 450 puntos básicos. El EBITDA ajustado crece un 137,8% hasta los 1,55 millones de euros.

Refuerzo del balance y reducción de deuda

Con posterioridad al cierre del ejercicio, la Sociedad ha ejecutado una ampliación de capital dineraria suscrita en más de un 90% por accionistas de referencia a un precio de 7,80 euros por acción. Adicionalmente, se encuentra pendiente de aplicación una segunda ampliación de capital por compensación de créditos, al mismo precio de referencia de 7,80 euros por acción. Una vez completadas ambas operaciones, la deuda financiera neta bancaria se situará en aproximadamente 1,85 millones de euros, equivalente a un ratio DFN/EBITDA de 1,16 veces. El conjunto de estas actuaciones permitirá reforzar los fondos propios, reducir el endeudamiento y mejorar la capacidad financiera de la Sociedad de cara a nuevas inversiones.

Apuesta por producto propio e Inteligencia Artificial

Las plataformas propias de Redegal, Boostic.cloud, orientada a la optimización del catálogo de comercio electrónico, y Binnacle Data, centrada en analítica avanzada, operan bajo un modelo de ingresos recurrentes por suscripción (SaaS) y concentran el crecimiento de la división de Producto, que ya aporta el 4% de la facturación consolidada. El desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial actúa como palanca transversal. En este ámbito, la Sociedad impulsa Redegal Brain, su iniciativa interna de IA, enfocada en el desarrollo de agentes autónomos para automatizar procesos en digital, analítica y delivery. Este enfoque responde a la estrategia de evolucionar hacia un modelo híbrido, combinando servicios y producto propio, con el objetivo de mejorar la escalabilidad del negocio y elevar los márgenes a medio plazo.

Hechos relevantes posteriores al cierre

Entre los hitos posteriores al cierre del ejercicio, destaca la incorporación de don Domingo José García Coto al Consejo de Administración, así como la renovación, por quinto año consecutivo, del estatus Google Partner Premier, que sitúa a la Sociedad entre el 3% de principales partners de Google en España.

Perspectivas

De cara a 2026, Redegal trabaja con el objetivo de mantener una senda de crecimiento orgánico a doble dígito, apoyada en la consolidación de su cartera de clientes y en la creciente demanda de servicios vinculados a la transformación digital y la Inteligencia Artifi cial.

La Sociedad parte de una posición financiera reforzada tras la ampliación de capital dineraria ya ejecutada y la ampliación por compensación de créditos pendiente de aplicación, lo que le permite abordar su plan de crecimiento con mayor flexibilidad y capacidad de inversión, sin perjuicio de la evolución del mercado.

En este contexto, Redegal mantiene una agenda activa en el ámbito de adquisiciones M&A, centrada en la identificación de compañías complementarias en los mercados donde ya opera (España, Holanda, Italia y Latinoamérica). El foco se sitúa en activos digitales con capacidad de generación de sinergias inmediatas, aportación positiva a márgenes y potencial de escalabilidad. En paralelo, el desarrollo de sus plataformas propias, Boostic.cloud y Binnacle Data, junto con la integración de capacidades de inteligencia artificial a través de Redegal Brain, continuará siendo una de las principales palancas de crecimiento. La Sociedad prevé seguir avanzando en la generación de ingresos recurrentes y en la mejora progresiva de la rentabilidad operativa.

En paralelo, el desarrollo de sus plataformas propias, Boostic.cloud y Binnacle Data, junto con la integración de capacidades de inteligencia artifi cial a través de Redegal Brain, continuará siendo una de las principales palancas de crecimiento. La Sociedad prevé seguir avanzando en la generación de ingresos recurrentes y en la mejora progresiva de la rentabilidad operativa.