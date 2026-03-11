Rehabilitación, industrialización y circularidad: los ejes para llevar a la edificación a las cero emisiones en 2050

La construcción europea afronta una década decisiva para cumplir con la neutralidad climática en 2050, lo que exige reducir emisiones y modernizar un parque edificatorio ya obsoleto en términos energéticos. España ya ha dado pasos relevantes y entre 2020 y 2023 redujo un 10% el consumo energético de las viviendas, con una media de 540.000 rehabilitaciones anuales, según el INE. Además, el Plan remitido a Bruselas prevé recortes del 25% en 2030 y del 33% en 2035, por encima del 16% y el 20% que marca la Directiva europea para esos mismos años.

Con estos retos sobre la mesa, la rehabilitación se afianza como una palanca estratégica para mejorar la eficiencia del parque existente, ampliar la oferta residencial sin consumir nuevo suelo y contribuir a revalorizar los activos. Por ello, será una de las cuestiones que marcará la agenda del congreso de REBUILD 2026, la mayor feria multiespecialista dedicada a la construcción industrializada en Europa, que se celebrará del 24 al 26 de marzo en IFEMA Madrid.

En el encuentro se examinará con Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del MIVAU, el papel de las iniciativas como el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) o el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), que deben de guiar a la industria para lograr las cero emisiones mediante la modernización de inmuebles. En la misma línea se dirigirán, María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid; Isabel Calzas, directora general de Políticas de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid; Manuela Julia Martínez, presidenta del CAFMadrid; Laureano Matas, vicepresidente primero del CSCAE; Gregorio Díaz, presidente del COAATM; y Fernando Prieto Fernández, presidente de ANERR, los cuales profundizarán en el impacto del PNRE y de la transposición de la EPDB en la mejora de la oferta inmobiliaria.

Más allá del punto de vista institucional, se pondrá el foco en la viabilidad económica de la rehabilitación sin depender solo de subvenciones de la mano de Simón Chávarri, director general de Chavsa; Dasil Fernández, responsable de Prescripción en Pladur; y Julián Domínguez, CEO de CIP Arquitectos. Siguiendo con la óptica económica, líderes de la Red de Clústeres de la Construcción, de la Confederación Nacional de Instaladores, la AHE y Baumit llevarán sobre la mesa los modelos de negocio que han derivado de la adecuación de inmuebles.

El papel de los materiales

En las promociones de obra nueva y en las actualizaciones de activos un elemento que está siendo fundamental para contribuir a la reducción de las emisiones, de acuerdo con los expertos, son los materiales. Por este motivo, el congreso de REBUILD 2026 ha creado nuevos foros dedicados a los elementos que están contribuyendo al desarrollo del off-site y a lidiar con los retos de la industria siendo uno de ellos el hormigón. En su foro, se examinará, entre otras cuestiones, su uso armado prefabricado para proyectos de rehabilitación de equipamientos y viviendas, una propuesta poco utilizada en España, pero que Albert Rull, ingeniero de oficina técnica en Noxifer; Óscar M. Ares,arquitectoen Contextos de Arquitectura y Urbanismo; y Pedro Daniel García, CEO de la firma de baños modulares, Modulaccion, compartirán por las ventajas que ofrece.

A su vez, Laura Silva, jefa de proyectos en ITeC, Irene Jimeno, arquitecta especializada en madera, y Antonia Navarro, técnica del Laboratorio de Materiales de la EPSEB-UPC, presentarán las oportunidades que brindan los nuevos materiales a partir de casos prácticos, investigaciones y soluciones que ya se están aplicando. Además, directivos de Molins, UCO-Grupo Puma, Soler & Palau y Geotermia Integral, entre otros, ahondarán en el uso de las Declaraciones Ambientales de Producto como herramientas para elegir recursos más sostenibles con los que edificar y reformar al tiempo que reflexionarán sobre si estas certificaciones son suficientes para garantizar un inmueble más responsable.

Circularidad para mitigar la huella

Otro de los desafíos a la hora de modernizar un activo o demolerlo es la gestión de sus residuos. Y es que, de acuerdo con la Comisión Europea, los desechos de la construcción representan casi el 40% de todos los generados en la UE, siendo el sector que más residuos aporta. Para atender a este reto, en REBUILD 2026, el conocido arquitecto Borja Ferreter, CEO de ELIA, y la especialista en finanzas sostenibles, Cécile Imbert, expondrán las barreras que están dificultando la consolidación de la circularidad en el sector al tiempo que compartirán un proyecto de éxito sobre la reforma de una sede colegial bajo este modelo.

A su vez, el director de Sostenibilidad en ACR, Francisco Javier Sabalza, la responsable de Medioambiente en Arpada, Esther Ramos, y el líder del Grupo de Trabajo sobre Gestión de Residuos en Construcción y Demolición del Clúster de la Edificación, Miguel Rodríguez, descubrirán los posibles ingresos que pueden generar los residuos en la obra y analizarán los costes que suponen.

Conceptos emergentes: la regeneración

En su apuesta por la innovación, REBUILD 2026 estudiará un enfoque que está emergiendo en la edificación: la regeneración. Este consiste en que los inmuebles e infraestructuras formen parte del ecosistema vivo y apoyen a los recursos en vez de agotarlos, tal y como ya sucede en otros sectores. Líderes de la consultora Green Living Projects, Fabrika, Open Eyes Project, Ecómetro y Constructive Thinking, entre otras firmas, reflexionarán sobre las posibilidades de este concepto y mostrarán cómo se aplica, por ejemplo, a través de iniciativas de construcciones que capturan carbono.