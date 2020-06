Roberto Díez (PP), nuevo alcalde de Peñafiel tras la moción apoyada por Peñafiel Futuro

El ‘popular’ Roberto Díez se convirtió hoy en nuevo alcalde de Peñafiel (Valladolid) al prosperar la moción de censura presentada con la edil de Peñafiel Futuro contra el hasta ahora regidor, el socialista Elías Arranz, quien accedió a la Alcaldía en las últimas elecciones al recibir el apoyo de esta concejala, Ciudadanos y Candidatura Independiente.

El pleno del Ayuntamiento de Peñafiel votó este mediodía la moción de censura que devuelve al PP a la Alcaldía al aprobarse la moción de censura conjunta con Peñafiel Futuro, que había apoyado al alcalde socialista hace un año e incluso llegó a formar parte del equipo de gobierno. Sin embargo, desde este viernes el PP volverá a gobernar el municipio en minoría, puesto que la edil que les apoyó se mantendrá en la oposición.

La moción de censura salió adelante con los siete votos a favor de los seis concejales del PP y la edil de Peñafiel Futuro, frente a los seis en contra -cuatro del PSOE, uno de Ciudadanos y otro de Candidatura Independiente-. Los impulsores de la moción alegaron el “deterioro” y el “descontento” popular generado por el Consistorio en el último años, ante el “empeoramiento de los servicios”, para promover un cambio en la Alcaldía.

El ‘popular’ Roberto Díez, que juró su cargo primero como concejal por error y a continuación como alcalde, aseguró que hay “motivos más que justificados”, ya que consideró que Peñafiel no puede “perder más tiempo”, “ni quedarse atrás” ante la grave crisis derivada del coronavirus. De esta forma, señaló que la localidad necesita unos presupuestos y políticas “acordes” a las necesidades de los vecinos y empresarios, a los que avanzó medidas fiscales. También prometió el impulso a la rehabilitación urbana, para apoyar la construcción, y proyectos como el referido al castillo.

El nuevo alcalde también pidió potenciar el caso histórico y aprovechar las posibilidades de la vía Valladolid-Ariza. Además, también destacó el centro agroalimentario que recordó está cerrado y puede ser un recurso turístico. También advirtió de las consecuencias que arrastra la hostelería. “Hay que volver a la normalidad lo antes posible”, dijo y añadió: “Peñafiel no puede descolgarse del resto de municipios de la provincia y España”.

El socialista Elías Arranz denunció el objetivo de “derrocar” al equipo de gobierno y al alcalde bajo un periodo de estado de alarma, con el que se combate el COVID-19. “Pasarán ustedes a la historia”, dijo, y advirtió de que se retratan con la presentación de este “disparate”, que señaló se debate mientras muchas personas se “debaten entre la vida y la muerte”. “A ustedes lo único que les importa es sus intereses personales”, dijo, y les preguntó si de verdad consideran que en este momento es lo más importante.

También advirtió al PP y Peñafiel Futuro que su objetivo era “mejorar la vida” de los vecinos y señaló que en ello han estado trabajando en este año. Así, puso de manifiesto el trabajo hecho al frente del Ayuntamiento. “Es muy fácil criticar”, dijo y recordó que ellos “convirtieron el Ayuntamiento en un cortijo”, con una “red clientelar”. Defendió las mejoras en las calles, las demandas sobre la Autovía del Duero (A-11), la organización de las fiestas locales y la apertura del Consistorio a los ciudadanos.

El edil de Ciudadanos, Tomás Veganzones, aseguró que el PP no aceptó que se formara un cuatripartito, al considerar un “insulto” que no gobernara la lista más votada. Devolvió la llave del edificio consistorial que ha tenido este año y recordó la negativa a hacerlo del PP, lo que les obligó a cambiar la llave. Además, cuestionó la acción de Peñafiel Futuro y que se quede fuera del gobierno municipal, y pidió apostar por el suelo industrial para superar la crisis y reducir la pérdida de población.

En nombre de Candidatura Independiente, José Luis Posac aseguró sentirse “engañado” por Laura Fernández, de Peñafiel Futuro. “¿Cómo es posible que me haya podido engañar a mí?”, dijo, y añadió: “Estoy muy dolorido”. “Usted no ha querido hacer cosas por Peñafiel”, sentenció. “Llevo un mes que no estoy tranquilo”, afirmó. “No va a ser bien recibida en Peñafiel, porque no ha sido agradable lo que ha hecho”, concluyó.

En este sentido, Laura Fernández justificó su apoyo a la moción ante la necesidad de acabar con el “estancamiento” del Ayuntamiento. Además, se defendió de las críticas del PSOE e indicó que no se han cumplido los pactos alcanzados al inicio del mandato. Asumió sus palabras sobre la gestión “clientelar” del PP durante las últimas y advirtió de que estarán “muy vigilantes” desde la oposición para que “todo vuelva a su cauce”.

Además, censuró que no había unidad entre el equipo de gobierno, que actuaba a su juicio como una “taberna”, y recordó que la actividad política no ha cesado, incluso, durante el estado de alarma.

El Consistorio retransmitió el pleno en directo a través de sus perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram, con unos 160 seguidores, así como por megafonía para informar a los vecinos de lo que sucedía en el salón de plenos. Además, la formación Peñafiel Toma la Palabra convocó a los vecinos del municipio a concentrarse en la plaza de España para mostrar su apoyo al actual equipo de gobierno después de que aseguraran que el PP había invitado a sus simpatizantes a reunirse.

Durante la sesión se escucharon gritos de los vecinos que seguían desde el exterior el debate de la moción de censura, con aplausos al equipo de gobierno que lideraba hasta hoy el PSOE.