Sanidad eleva a 39 las zonas que propone excarcelar

La Junta de Castilla y León planteó esta mañana al Ministerio de Sanidad la desescalada de 39 zonas básicas de salud rurales de la Comunidad, trece más que la propuesta inicial, para cambiar a la fase 1 el próximo lunes, después de que el departamento de Salvador Illa les propusiera actualizar su plan.

Así lo explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su comparecencia diaria telemática para informar de la evolución del virus, en la que afirmó que hubo “buena, excelente sintonía y receptividad” entre los equipos técnicos y políticos del Ministerio de Sanidad y de la Junta durante la reunión bilateral de anoche en la que la Junta presentó oficialmente su propuesta de desescalada.

Según Casado, el Ministerio de Sanidad valoró el “trabajo muy serio” de la Junta en el intercambio de datos y el análisis de la tendencia y coincidieron también en que ninguna provincia de la Comunidad cumple con los requisitos para pasar este lunes a la fase 1 de desescalada.

Tras la oferta del Ministerio de actualizar las zonas, la Consejería de Sanidad ha decidido la incorporación de otras trece, si bien Casado precisó que el plan de la Junta se basa en la revisión cada siete días y en la suma de las que vayan cumpliendo con los criterios sanitarios y epidemiológicos, por lo que indicó que desde la “prudencia” se puede llegar “por un camino diferente” a desescalar a las provincias, que es la unidad territorial marcada por el Gobierno.

De esa manera, serían tres en Ávila, diez en Burgos, tres en León, una en Palencia, ocho en Salamanca, una en Segovia, una en Soria, seis en Valladolid y seis en Zamora, las que, casi con toda probabilidad, pasen a la fase 1 el día 11, ya que, aunque falta la decisión final de Sanidad, la consejera casi lo dio por hecho ante la “receptividad” encontrada en el equipo de Illa.

En concreto, se trata de Muñico, Mombeltrán y San Pedro del Arroyo, en Ávila; Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega, Valle de Mena, Valle de Valdebezana, Huerta del Rey, Melgar de Fernamental y Valle de Tobalina; Truchas, Matallana de Torío y Riaño, en León; Torquemada, en Palencia.

Robleda, Adeadávila de la Ribera, Lumbrales, Miranda del Castañar, Calzada Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro y Matilla Caños, en Salamanca; Sepúlveda, en Segovia; San Pedro Manrique, en Soria; Alaejos, Mayorga de Campos, Esguevilla de Esgueva, Mota del Marqués, Vilafrechos y Villalón de Campos; Tábara, Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Santibáñez de Vidriales, Alcañices, Villalpando.

Casado sostuvo que la propuesta de la Junta es la revisión cada semana lo que permitirá la incorporación progresiva, sin esperara 14 días, de nuevas zonas y así se llegaría por el “camino de la prudencia” que plantea Castilla y León llegar a desescalar a las provincias, que es la unidad geográfica que defiende el Gobierno.

Reiteró la consejera que si alguna de las zonas verdes tiene algún caso nuevo, algo que no es evitable, no retrocede a la fase cero siempre que sea aislado y rastreados sus contactos, si bien de darse una transmisión comunitaria (muchos contagios), si habría un retroceso de esa zona. También, recordó que antes un caso sospechoso se hace la prueba de PCR en 24 horas.

Casado se detuvo en su comparecencia de este viernes, después de agradecer que se entienda la prudencia que pide la Junta a los ciudadanos, en detallar lo que supone pasar de la fase cero a la 1, como poder tener reuniones de diez personas, asistencia a velatorios de un mínimo de 15 personas, apertura de lugares de culto con un tercio de asistencia, de bares, restaurantes y terradas al 50 por ciento de capacidad o de comercios de menos de 400 metros, todo ellos con las medidas higiénicas y de distancia social.

También, se refirió a la preocupación en el caso de que se autorice a Madrid a cambiar a la fase uno y subrayó que en ese estadio de desescalada sigue vigente que no se puede viajar entre provincias, a la vez que defendió que los criterios sean sanitarios y epidemiológicos y no políticos, ante la dimisión de la directora general de Salud Pública del Gobierno de esa Comunidad por desacuerdo en la propuesta al Gobierno por parte de PP-Cs. “El riesgo no debería existir”, apostilló.

A preguntas de los periodistas, la consejera argumentó que no existe un cambio de criterio en el aumento ahora de zonas porque las 26 corresponden a la semana pasada y en este tiempo hay otras, que como les ha dicho el Ministerio, se podrían unir. “Ojalá se aumente y no sean las 39, sino las 227 zonas existentes”, puntualizó.

Casado reiteró que se trata de localidades con poca población y dispersión en las que la Junta ve más fácil el control de la movilidad, aunque hizo votos, por si se mantiene la prudencia, avanzar de una manera más rápida a partir de ahora.