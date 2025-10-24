Santalucía AM cree que el tiempo juega a favor de empresas de calidad y apuesta por la IA

La gestora Santalucía considera que en los tiempos de incertidumbre actual se debe invertir en compañías de calidad contrastada, con ventajas competitivas sostenibles, balances sólidos y capacidad de generar valor a largo plazo, destacando las inversiones en infraestructura digital e Inteligencia Artificial (IA).

En la carta trimestral de Santalucía AM, el responsable de Renta Variable, Antonio Manzano, se ha referido a los catalizadores de la última parte de 2025 que vendrán por la temporada de resultados y las guías para 2026, donde el mercado pondrá a prueba la consistencia del crecimiento de beneficios en tecnología salud, las decisiones de los bancos centrales y la inversión en infraestructura digital e IA,

El director de Inversiones de la gestora de Santalucía, Agustín Bircher, ha señalado que ante el inicio de síntomas de fatiga en la economía real, especialmente en el consumo, los mercados financieros registraron un tercer trimestre del año claramente positivo, con las bolsas globales extendiendo sus ganancias impulsadas por el entusiasmo en torno a la IA, aunque ante el rápido aumento de valoraciones en algunas compañías ligadas al sector, como Nvidia, invita a la prudencia.

En lo que se refiere a la renta fija, el responsable del área de Santalucía AM, Luis Merino, ha apuntado que van a incrementar la calidad y liquidez de las carteras con una filosofía basada en la disciplina, la gestión y la diversificación, y reduciendo la duración de crédito tras un trimestre que ha traído mayor estabilidad tras meses de volatilidad.