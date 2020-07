SeedRocket cierra nuevos acuerdos con cuatro entidades que se comprometen a apoyar a las startups españolas

La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, ya es una realidad que ha afectado gravemente al país y que ya está golpeando directamente al tejido empresarial, a nivel nacional e internacional, causando mucha incertidumbre social y económica.

Una de las primeras y principales consecuencias desencadenadas por el confinamiento preventivo de los pasados meses, ha sido la aceleración del proceso de digitalización de muchas empresas, especialmente de las grandes corporaciones, que se han visto obligadas a cambiar en muchos casos sus procesos, operaciones, e incluso parte de sus modelos de negocio.

Frente a esta situación tan complicada, el ecosistema emprendedor español, aunque también se ha visto gravemente afectado, -especialmente en algunos sectores como el turismo o la restauración- ha sabido reaccionar a las circunstancias de manera rápida y eficaz, y muchos emprendedores han sido capaces de adaptarse a la nueva demanda de clientes, pivotando y generando nuevas ideas. Y de la misma forma que en recesiones anteriores, esta nueva crisis también ha fomentado la creación de nuevas startups, en este caso orientadas a resolver las necesidades de la conocida como “nueva normalidad”.

Desde SeedRocket, la primera aceleradora de startups TIC en España, están decididos a impulsar ahora más que nunca los proyectos emprendedores con alto potencial y ayudarles a salir adelante en este particular contexto. Para conseguir este objetivo, han firmado nuevos acuerdos de colaboración con los que pretenden potenciar el crecimiento exponencial de sus startups.

Así pues, las empresas BeAgency, BeRepublic, Servotic y Transparent CDN, se unen a la causa de SeedRocket para ayudar a las startups de su red, ofreciéndoles descuentos sobre servicios esenciales para el desarrollo de sus negocios, formaciones y mentoring personalizado en materia de marketing, internacionalización, desarrollo de negocio y optimización de plataformas, webs y entornos cloud, entre otras.

Desarrollo de Negocio y Transformación Digital

Si tener una buena presencia digital era ya importante desde hace años, en esta nueva realidad causada por la COVID-19, es del todo imprescindible. Así pues, BeRepublic se une a SeedRocket para ayudar a las empresas a optimizar su modelo de negocio en el entorno digital o, si es necesario, a crear un modelo de negocio nuevo que permita competir mejor y crecer más rápido.

Igualmente, durante el Estado de Alarma, el incremento en la consumición de redes sociales e internet ha hecho crecer exponencialmente la publicidad online, y con ello muchas empresas han empezado a darle más importancia a las redes sociales. Utilizarlas de manera eficiente, causar impacto y mantener el coste de adquisición de cliente bajo, no es fácil, pero con el conocimiento y la ayuda de BeAgency, las startups tendrán la oportunidad de mejorar su conocimiento del marketing digital para causar mayor impacto en sus campañas digitales.

Gerard Olivé, fundador y presidente de ambas compañías comenta que “trabajar en modo API abierta está en el ADN de BeRepublic y de BeAgency desde su fundación, y la crisis del Covid la ha convertido en una línea de trabajo estratégicamente todavía más clave. Tenemos que gestionar un volumen de incertidumbre mucho mayor que en situaciones previas, y la incorporación de visiones perimetrales marca la diferencia tanto para nosotros como para nuestros clientes”.

“Ahora más que nunca la digitalización se ha convertido en la pieza clave ya no sólo de la aceleración sino de la supervivencia para muchos negocios. En BeRepublic, como consultora de transformación digital con visión y ejecución 360, llevamos más de dos décadas haciendo posible la transformación de nuestros clientes-partner con nuevos modelos de negocio y evolucionando su ADN digital, incluyendo el ecosistema startup y las corporaciones que apuestan por la innovación. La digitalización se está trabajando tanto de cara al cliente final como internamente en las empresas, y el partnership con SeedRocket es perfecto para encontrar el equilibrio y el match entre nuestra consultoría de negocio, tecnología y operaciones, el ecosistema emprendedor y las corporaciones.”, añade Jesús Llamazares, CEO y Socio de BeRepublic

“Está en nuestro ADN acompañar y guiar a las startups en cada una de las fases y estrategias aportando nuestra visión y nuestra experiencia en comunicación omnicanal. BeAgency, desde su fundación en 2015, ha participado estrechamente con el ecosistema emprendedor, por ello estamos muy ilusionados de poder colaborar SeedRocket para poder aportar nuestro Know How en marketing y comunicación para startups.” , concluye Micky Ribera, CEO y CoFounder de BeAgency.

Desarrollo tecnológico y optimización de entornos Cloud

Otra parte muy importante de cualquier negocio digital, es su base tecnológica, y tener un buen rendimiento a nivel online es crucial para la escalabilidad e internacionalización de cualquier startup. Por ello, las empresas de Servotic y Transparent CDN aportarán sus conocimientos técnicos para ayudar a los equipos a obtener un mayor rendimiento web y mejorar el funcionamiento de sus entornos cloud y servidores, consiguiendo así su máxima optimización a nivel global. Además, las startups de SeedRocket contarán con interesantes descuentos en sus respectivos productos y servicios de consultoría tecnológica.

“Despega tu Start UP, es el nuevo proyecto que ponemos en marcha en ServoTIC. Nuestro objetivo es impulsar a las Start UP con base tecnológica y ser la extensión de sus departamentos IT. Acompañando a los emprendedores en la toma de decisiones sobre plataformas web e infraestructuras cloud, desde las etapas más incipientes a las más consolidadas del proyecto para ayudar en su crecimiento sin que se disparen los costes. Además queremos promover la cultura de emprendimiento y cooperación en España y Latinoamérica. Desde nuestra experiencia llevando a cabo nuevos proyectos empresariales en momentos sociales y económicos complicados, queremos aportar nuestro granito de arena al ecosistema emprendedor y mitigar con ello los efectos colaterales del Covid-19.” , comenta Fermin Manzanedo, Co-fundador de ServoTIC y Transparent CDN

“Transparent CDN ofrece seguridad, rapidez y mejora de la experiencia de usuario online, y con este proyecto queremos apoyar a las Startups a despegar su proyecto online y rentabilizar todos los esfuerzos a la hora de distribuir sus maravillosas ideas. Optimizamos sites fantásticos haciéndolos más eficientes”, añade Jorge Román, Co-fundador de ServoTIC y Transparent CDN.

La colaboración con SeedRocket permite a estas empresas acceder al ecosistema emprendedor nacional, donde podrán estar al día de las nuevas innovaciones y conocer a las startups más punteras del panorama nacional, así como aportar su granito de arena en este sector, apoyando a los equipos de estos proyectos, para que puedan mejorar sus productos, sus procesos de venta, sus estrategias de marketing y otros aspectos esenciales de sus negocios.