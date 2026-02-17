Arranca en la Feria de Madrid la segunda jornada de HIP 2026, la gran feria europea multiespecialista de innovación Horeca, que reúne lo último en tendencias y conceptos para hostelería. La cita incluye el Hospitality 4.0 Congress, la única plataforma de conocimiento donde más de 700 expertos internacionales presentan estrategias disruptivas para mejorar la gestión, innovar y optimizar cada área de un negocio de hostelería.
Durante los días del evento, recorremos más de 60.000 m² en cuatro pabellones de IFEMA, observando a más de 1.000 expositores presentar 5.000 novedades en maquinaria, tecnología, interiorismo, decoración y soluciones foodservice. HIP combina la innovación tecnológica con la sostenibilidad y la eficiencia operativa, convirtiéndose en un espacio imprescindible para los empresarios y profesionales que buscan impulsar sus negocios.
A Media Sesión con la innovación Horeca
En el programa de hoy, hemos tenido la oportunamente de hablar con Joan Muñoz, director comercial de España de TheFork; Igor Onandia, director general de Qualianza; Pablo Olivares, director de marketing de ElPozo Alimentación; Federico Fritzsch, CEO & Fundador de Gstock, Hugo Rovira, director general Minor Hotels y Jesús Navarro Alberola, director general de Carmencita.
Cierre de Mercados en directo desde HIP
Por nuestros micrófonos han pasado Josep Ramírez Tapia, responsable de innovación y proyectos estratégicos del grupo Arbitrade; Carlos Sitjar, PR & gastronomy manager de Damm; Santiago Garayo Laconcha, CEO de Onnera Contract; Chema León, director de marketing de Makro y Antonio Ramón Rodríguez, director comercial de CaixaBank Negocios.