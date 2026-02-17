Segunda jornada de HIP 2026

Arranca en la Feria de Madrid la segunda jornada de HIP 2026, la gran feria europea multiespecialista de innovación Horeca, que reúne lo último en tendencias y conceptos para hostelería. La cita incluye el Hospitality 4.0 Congress, la única plataforma de conocimiento donde más de 700 expertos internacionales presentan estrategias disruptivas para mejorar la gestión, innovar y optimizar cada área de un negocio de hostelería.

Durante los días del evento, recorremos más de 60.000 m² en cuatro pabellones de IFEMA, observando a más de 1.000 expositores presentar 5.000 novedades en maquinaria, tecnología, interiorismo, decoración y soluciones foodservice. HIP combina la innovación tecnológica con la sostenibilidad y la eficiencia operativa, convirtiéndose en un espacio imprescindible para los empresarios y profesionales que buscan impulsar sus negocios.

A Media Sesión con la innovación Horeca

En el programa de hoy, hemos tenido la oportunamente de hablar con Joan Muñoz, director comercial de España de TheFork; Igor Onandia, director general de Qualianza; Pablo Olivares, director de marketing de ElPozo Alimentación; Federico Fritzsch, CEO & Fundador de Gstock, Hugo Rovira, director general Minor Hotels y Jesús Navarro Alberola, director general de Carmencita.

Cierre de Mercados en directo desde HIP



Por nuestros micrófonos han pasado Josep Ramírez Tapia, responsable de innovación y proyectos estratégicos del grupo Arbitrade; Carlos Sitjar, PR & gastronomy manager de Damm; Santiago Garayo Laconcha, CEO de Onnera Contract; Chema León, director de marketing de Makro y Antonio Ramón Rodríguez, director comercial de CaixaBank Negocios.

