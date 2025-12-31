Serena Industrial lanza un nuevo vehículo de capital riesgo

Serena Industrial Partners, la firma de infraestructuras fundada por Joaquín Camacho, exdirectivo de Sacyr y con trayectoria previa en Ferrovial, ha decidido reforzar su posición en uno de sus activos más estratégicos: el Aeropuerto de París-Beauvais. La gestora ha elevado su participación tras adquirir el 20% que estaba en manos de Egis dentro de la joint venture que controla la concesión, en la que también participan Bouygues y la propia Serena.

Con esta operación, Serena pasa a convertirse en accionista de referencia junto al grupo industrial francés, alcanzando una participación del 44,5% en el activo.

Para financiar la transacción, la firma ha puesto en marcha un nuevo vehículo de capital riesgo denominado Serena Bellova. Este fondo contará con Inversis como entidad depositaria y con Addleshaw Goddard como asesor legal. De forma transitoria, la gestión recaerá en Alaluz Capital hasta que Serena Industrial Partners obtenga la autorización como gestora por parte de la CNMV, un trámite que la firma confía en completar a lo largo del próximo ejercicio, aunque sin un calendario concreto.

El importe económico de la operación no ha trascendido. No obstante, desde Serena explican que el aumento de participación se ha articulado a través de su primer fondo, Serena Infra SCSp, junto con el vehículo Serena Bellova FCRE. En su momento, el plan global de explotación, gestión, mantenimiento y promoción del aeropuerto fue valorado en torno a los 4.000 millones de euros, cifra que incluía también las inversiones necesarias para el desarrollo del emplazamiento.

La concesión del aeropuerto París-Beauvais contempla una profunda modernización de las instalaciones por parte de Serena

La concesión del aeropuerto París-Beauvais contempla una profunda modernización de las instalaciones para absorber el crecimiento del tráfico aéreo, con la construcción de una nueva terminal y nuevas pistas de despegue y aterrizaje. Además, el proyecto incorpora una ambiciosa estrategia de descarbonización alineada con los objetivos de la Unión Europea, que permitirá evitar cerca de 300.000 toneladas de CO₂ en los próximos años y alcanzar la neutralidad de carbono en 2032.

Serena Industrial Partners, anteriormente conocida como KC Impact, está especializada en infraestructuras esenciales del segmento mid-market con un marcado enfoque industrial. La firma ha invertido en torno a 2.000 millones de euros en cerca de 15 activos, entre los que figuran Aguas de Navarra, concesionaria de la primera fase de ampliación del Canal de Navarra; el Puente 25 de Abril en Portugal, el puente colgante más largo de Europa; el Hospital Lisboa Oriental; o la autopista A1-A6 en Países Bajos, adquirida el pasado mes de octubre.

En la mayoría de estas inversiones, Serena actúa como socio industrial de referencia de grandes grupos de infraestructuras, participando en todas las fases de desarrollo de los proyectos. Su modelo se basa en la generación de oportunidades fuera de mercado, con altas barreras de entrada, y en la optimización del capital gracias a su experiencia operativa. Sus principales áreas de actividad incluyen movilidad (ferrocarriles, aeropuertos y carreteras), medio ambiente (agua y residuos), así como infraestructuras de salud y educación.