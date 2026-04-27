Siete de cada diez españoles eligen cómo moverse por comodidad y rapidez, mientras que solo el 7% prioriza el medioambiente

La movilidad en España sigue girando alrededor del coche y el aparcamiento se consolida como aliado para que las ciudades funcionen. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el informe “telpark IMPACTA: Radiografía de la movilidad urbana en España”, elaborado por telpark a partir de una encuesta realizada a más de 1.800 conductores, que analiza la percepción y los hábitos actuales en España en relación con los patrones de desplazamiento en entornos urbanos. El informe se ha presentado esta mañana en la sede de CEOE, en un acto que ha contado con la participación de su presidente, Antonio Garamendi, encargado de clausurar la jornada.

Tomando como punto de partida que más del 70% de los encuestados utiliza el coche propio como medio de transporte habitual y casi el 99% lo emplea al menos varias veces por semana, el estudio constata que, a la hora de elegir cómo desplazarse, los españoles anteponen la comodidad (71%) y la rapidez (61%) a cualquier otro criterio, pues solo cerca de un 7% declara tener en cuenta el impacto ambiental. Así, cuando los conductores se plantean un cambio hacia opciones más sostenibles, la principal barrera no es ideológica, sino práctica. En este sentido, casi seis de cada diez conductores (59%) señalan el tiempo de desplazamiento como el mayor obstáculo para dejar el coche, y más del 30% destacan la falta de alternativas reales como motivo principal.

“Ante este escenario, creemos que la clave no es enfrentar al ciudadano con el coche, sino ayudarle a usarlo de forma más eficiente, predecible y compatible con una ciudad más sostenible”, ha explicado Chema García-Hoz, EV Managing Director de telpark y portavoz de la compañía encargado de exponer los principales datos del informe.

Así, la fotografía que traza el informe es la de una movilidad eminentemente funcional (desplazamientos al trabajo, los centros de estudios, compras y gestiones cotidianas), en la que el control del tiempo prima sobre cualquier otra consideración.

En este escenario, el informe pone de manifiesto cómo el aparcamiento ejerce como una infraestructura esencial para que la movilidad urbana sea viable. Aunque solo un 12% de los conductores utiliza aparcamientos de pago de forma frecuente (a diario o varias veces por semana), el 44% recurre a ellos de forma ocasional, convirtiéndolos en un recurso casi universal cuando se trata de acceder a zonas saturadas, centros urbanos o áreas comerciales.

La principal razón para elegir un aparcamiento de pago es poder encontrar sitio más fácilmente, con más de la mitad de los usuarios (52%) que lo cita como motivo principal, seguido del ahorro de tiempo (43%) y de la seguridad del vehículo (30%).

Esa experiencia se traduce en una valoración muy positiva de su papel en la ciudad, hasta el punto de que cerca del 85% de los encuestados considera que los aparcamientos influyen positivamente en el funcionamiento de las ciudades, un 43% opina que impulsan el comercio local y en torno a un tercio los asocia a una mayor eficiencia urbana y a la reducción del tráfico.

“Los datos demuestran que el aparcamiento es el corazón de la movilidad urbana, no solo un servicio puntual”, subraya García-Hoz. “Cuando el conductor sabe de antemano dónde va a aparcar, recorta tiempo, evita el tráfico de agitación y facilita el acceso a los comercios y servicios del centro de la ciudad”.

En este sentido, los datos del estudio indican que casi uno de cada dos conductores (47%) reconoce que planifica sus trayectos en función de la viabilidad de aparcar, lo que revela hasta qué punto la certeza de encontrar plaza condiciona la movilidad diaria.

Coche eléctrico: expectativas moderadas y una transición pendiente de acelerar

El estudio también dedica un bloque al coche eléctrico, que se perfila como parte del futuro de la movilidad, pero cuyo presente en España cuenta aún con margen de crecimiento. A nivel nacional, casi un 35% de los conductores tiene un coche eléctrico o muestra interés en adquirirlo.

Las razones que condicionan su ritmo de adopción están claramente identificadas. El precio de compra sigue siendo el principal freno para el 57% de los encuestados, seguido muy de cerca por la falta de puntos de carga (55%) y por la autonomía limitada (54%). La percepción sobre la infraestructura de recarga es especialmente crítica al situarse en seis de cada diez conductores (60%) los que consideran insuficiente la red de carga eléctrica en su ciudad, siendo un 13% los que la califican de inexistente.

“Los datos nos muestran que existe una gran oportunidad para avanzar hacia una movilidad más sostenible desde la realidad del día a día de los ciudadanos”, ha explicado Chema García-Hoz, EV Managing Director de telpark. “El vehículo eléctrico juega un papel clave en esta transición, pero su adopción pasa por integrarlo de forma natural en los hábitos actuales, haciéndolo tan cómodo, predecible y accesible como el coche tradicional. En este sentido, incorporar la recarga en aparcamientos y gestionarla desde una app como Telpark facilita al conductor una experiencia completa: aparcar, cargar y continuar su trayecto sin fricciones”

En este contexto cobran especial relevancia las expectativas de los conductores, de los cuales más de un tercio está de acuerdo con que la expansión del coche eléctrico transformará positivamente la movilidad urbana, frente a un 25% que muestra su rechazo.

La movilidad se vota y centra el debate ciudadano

El informe también muestra cómo la movilidad ha entrado de lleno en la agenda política de los ciudadanos. El 74% de los encuestados admite que las acciones o políticas de movilidad influyen en su voto en mayor o menor medida. Sin embargo, ese interés no se traduce necesariamente en claridad informativa ni encambios profundos de hábitos.

En este contexto, las medidas más recientes, como las restricciones de tráfico o las nuevas regulaciones vinculadas a la calidad del aire, tienen por ahora un efecto moderado en la forma de moverse. Tanto es así que solo el 26% de los conductores afirma haber cambiado realmente sus desplazamientos por la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), mientras que casi la mitad reconoce que apenas han influido en su día a día.

Transitar hacia una movilidad sostenible real: del análisis a la acción

Además de la presentación del estudio, el acto ha sido un punto de encuentro para debatir sobre movilidad urbana, así como el papel del aparcamiento y la transición al vehículo eléctrico.

En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha cerrado la jornada destacando en su discurso “el trabajo que está desarrollando CEOE desde su Consejo de Movilidad Sostenible, con una visión integral que combina descarbonización, competitividad económica, cohesión territorial y viabilidad tecnológica”, y ha puesto el foco en la defensa de la neutralidad tecnológica y la multimodalidad, “porque creemos que es la vía que permite avanzar hacia los objetivos climáticos sin romper con la realidad operativa de ciudadanos y empresas”, ha añadido.

Asimismo, el acto se ha complementado con una mesa de diálogo en la que se han abordado medidas concretas para avanzar hacia una movilidad sostenible, desde la planificación y la regulación hasta las infraestructuras y la colaboración público-privada. En ella han participado Sara Hernández del Olmo, Secretaria General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Alberto Gutiérrez Alberca, miembro de la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la FEMP y Concejal Delegado General de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Valladolid; Lola Ortiz, Presidenta de Women in Transport and Mobility (WITAM) y Directora General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Arturo Pérez de Lucía, Director General de AEDIVE; e Ignacio Merry del Val, Chief Operations Officer Off-Street de Telpark.

En este sentido, Merry del Val ha destacado en su intervención durante el diálogo que “la movilidad urbana del futuro no va solo de mover coches, sino de hacerle la vida más fácil al ciudadano. Y ahí el parking ya no es solo una plaza: es certidumbre, servicios e integración”.

telpark IMPACTA: Radiografía de la movilidad urbana en España

Con más de 6 millones de usuarios digitales, telpark se ha consolidado como una de las principales aplicaciones de estacionamiento en la calle y aparcamiento del país. El estudio señala que más del 44% de los conductores españoles utiliza aplicaciones digitales para aparcar, y que telpark es una de las apps de aparcamiento más extendidas, con cerca de un 15% de uso a nivel nacional.

La primera edición del informe “telpark IMPACTA: Radiografía de la movilidad urbana en España” se ha realizado mediante encuesta a más 1.800 conductores residentes en España.

Puedes consultar el informe aquí.