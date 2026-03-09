Silverway AM se convierte en patrocinador principal del Grand Prix Madrid

La Federación de Tenis de Madrid y Silverway Asset Management han firmado una alianza estratégica por la que la firma de inversión pasa a ser patrocinador principal del torneo madrileño, que adopta la denominación oficial de Grand Prix Madrid by Silverway Asset Management. Con este acuerdo, Madrid refuerza su posición dentro del calendario del tenis profesional masculino y femenino.

En su quinta edición, el torneo incorpora un avance relevante en su estructura competitiva. El cuadro femenino, denominado Open Villa de Madrid by Silverway Asset Management, eleva su categoría a WTA 125, con una dotación de 100.000 euros en premios y 125 puntos para el ranking internacional. En paralelo, el cuadro masculino, el Open Comunidad de Madrid by Silverway Asset Management, mantiene la categoría ATP Challenger 75 y repartirá 97.640 euros en premios.

Una de las principales novedades de esta edición será la celebración simultánea de ambos cuadros, un formato que busca mejorar la eficiencia organizativa y aumentar el impacto mediático del torneo. El escenario será el Real Club de Campo Villa de Madrid, que dispondrá de seis pistas de competición y cuatro de entrenamiento para recibir a jugadores destacados y nuevas promesas del circuito internacional.

Pedro Escudero ha señalado que esta colaboración refleja los valores compartidos entre deporte e inversión, destacando el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia como elementos comunes entre el tenis y la gestión patrimonial.

Por su parte, Tati Rascón ha subrayado que el acuerdo permitirá impulsar el crecimiento del torneo, reforzar su modelo organizativo y proyectarlo hacia una mayor dimensión internacional.