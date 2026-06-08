Silverway Asset Management abre la suscripción de su fondo tras la aprobación regulatoria

Silverway Asset Management ha abierto oficialmente hoy la suscripción de su fondo Silverway Global – Apex Equity Fund para inversores de España y de Europa, tras culminar la semana pasada el proceso de aprobaciones por parte del regulador luxemburgués y dado traslado para su registro en la CNMV.

El fondo, estructurado bajo normativa UCITS y registrado en Luxemburgo con divisa base en euros, ha recibido también el llamado “pasaporte” para poder empezar a ser comercializado en España.

Este nuevo vehículo permitirá a inversores minoristas e institucionales acceder a una estrategia de renta variable global desarrollada por Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management, con más de 25 años de experiencia en Wall Street.

“Después de años trabajando junto a los mayores inversores institucionales del mundo, hoy doy un paso muy importante al poner la inversión de élite al alcance de cualquier inversor español” explica Pedro Escudero. “Desde Silverway Asset Management, nuestro objetivo es ofrecer una gestión rigurosa, disciplinada y orientada al largo plazo, independientemente del tamaño del patrimonio de cada cliente”, señala Escudero.

Invertir desde 500 euros

Silverway Global – Apex Equity Fund podrá contratarse desde una inversión mínima de 500 euros con lo que la gestora busca “democratizar” la inversión, acercando a todo tipo de inversores estrategias tradicionalmente reservadas a grandes patrimonios.



Los inversores podrán acceder al fondo a través de la página web de Silverway Asset Management y su aplicación móvil “Silverway AM”, disponible para IOS y Android. En las próximas semanas el fondo estará accesible en distintas plataformas de distribución como Allfunds e Inversis.

Una estrategia global con vocación de largo plazo

El fondo invertirá en una cartera de aproximadamente entre 18 y 25 compañías cotizadas seleccionadas bajo la dirección de Pedro Escudero y mediante un enfoque basado en tres pilares: valor, calidad y crecimiento. La estrategia de Pedro Escudero es invertir preferentemente en mercados desarrollados —principalmente Norteamérica pero también Europa—, siempre a partir del análisis de los fundamentales. A día de hoy, Pedro

Escudero cubre hasta 75 compañías, número que espera incrementar al mejorar las capacidades de research con Silverway Asset Management.

Silverway recomienda un horizonte mínimo de inversión de cinco a diez años, aunque la filosofía de la firma está enfocada en la creación de valor sostenido durante décadas mediante el aprovechamiento de la rentabilidad que aporta el interés compuesto y posponiendo la gratificación al final de un largo periodo.

Diferenciación basada en experiencia

Silverway Asset Management y el nuevo fondo destacan por varios elementos diferenciales en el mercado español de fondos de renta variable. Uno de ellos es su experiencia directa en el núcleo de las finanzas globales, con una trayectoria de más de dos décadas en Wall Street.

A esto, se suma su track record batiendo los índices de referencia durante ya casi una década y enfoque de inversión que incorpora principios del alto rendimiento deportivo en la toma de decisiones Silverway Asset Management persigue un doble objetivo estratégico: por un lado, construir un equipo sólido de análisis en Europa que potencie el talento español y, por otro, facilitar el acceso de los inversores a una gestión de alto

nivel internacional.