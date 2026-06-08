Silverway, la gestora de Pedro Escudero, inicia la venta de su fondo en España

La gestora Silverway AM, dirigida por Pedro Escudero, ha anunciado este lunes la apertura oficial de la suscripción de su fondo Silverway Global – Apex Equity Fund, que permitirá a inversores minoristas españoles y europeos acceder a este vehículo desde los 500 euros.

En un comunicado, la entidad ha explicado que el citado fondo ya puede comercializarse en España tras culminar la semana pasada el proceso de aprobaciones por parte del regulador luxemburgués y tras dar traslado para su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La gestora ha añadido que el fondo, registrado en Luxemburgo con divisa base en euros, ha recibido también el llamado «pasaporte» para poder empezar a comercializarse en España.

El fundador y consejero delegado de Silverway Asset Management, Pedro Escudero, ha asegurado que, «después de años trabajando junto a los mayores inversores institucionales del mundo», hoy da «un paso muy importante al poner la inversión de élite al alcance de cualquier inversor español».

«Desde Silverway Asset Management, nuestro objetivo es ofrecer una gestión rigurosa, disciplinada y orientada al largo plazo, independientemente del tamaño del patrimonio de cada cliente», ha destacado.

El fondo de Silverway invertirá en una cartera de aproximadamente entre 18 y 25 compañías

Y es que tal y como tal ha explicado la gestora, el fondo podrá contratarse desde una inversión mínima de 500 euros con lo que «busca democratizar» la inversión, acercando a todo tipo de inversores estrategias tradicionalmente reservadas a grandes patrimonios.

En las próximas semanas, el fondo estará accesible en distintas plataformas de distribución como Allfunds e Inversis.

El fondo, ha añadido la gestora, invertirá en una cartera de aproximadamente entre 18 y 25 compañías cotizadas seleccionadas bajo la dirección de Pedro Escudero y mediante un enfoque basado en tres pilares, que son valor, calidad y crecimiento.

«La estrategia de Pedro Escudero es invertir preferentemente en mercados desarrollados —principalmente Norteamérica, pero también Europa—, siempre a partir del análisis de los fundamentales».

Por último, la gestora ha puesto en valor que Silverway Asset Management y el nuevo fondo destacan por varios elementos diferenciales en el mercado español de fondos de renta variable. ç

Uno de ellos «es su experiencia directa en el núcleo de las finanzas globales, con una trayectoria de más de dos décadas en Wall Street».

A ello se suma su trayectoria, «batiendo los índices de referencia durante casi una década y enfoque de inversión que incorpora principios del alto rendimiento deportivo en la toma de decisiones», ha concluido.