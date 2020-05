Simón reconoce que no se recomendaron mascarillas en el peor momento del coronavirus porque no había

Hoy ha quedado al descubierto una nueva mentira del Gobierno, y ya son unas cuantas. No es que las mascarillas no fueran recomendables, ahora son obligatorias, es que simplemente en la reserva estratégica de materia sanitario no había.

Por eso, no fueron obligatorias ni recomendables, lo que, sin duda, contribuyó a la propagación de la pandemia y, como no, a aumentar el número de víctimas. Ahora nos dicen lo mismo con las FFP2, las que que reparte gratis la Comunidad de Madrid y que son las que más protegen, pero, según el Gobierno no son recomendables ¿Lo serán dentro de unas semanas? y ahora no se recomiendan por qué son caras y Sanidad no dispone de ellas.

El epidemiólogo Fernando Simón ha asegurado que los técnicos han intentado ser realistas con las medidas de control y ha admitido de que durante la fase de ascenso de la pandemia había problemas para acceder a las mascarillas y hubo que tener “mucha prudencia al recomendarlas o no”.

Así se ha pronunciado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias al ser preguntado por las distintas recomendaciones sobre las mascarillas, que desde hoy en el BOE son obligatorias en la calle y espacios cerrados donde no se pueda guardar la distancia social de 2 metros.

“Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos”, ha subrayado Simón, quien ha incidido en que a nivel poblacional lo más importante es siempre la distancia de dos metros si se observan bien las medidas de prevención.

“Las mascarillas ayudan mucho -ha continuado-, pero no es el factor clave, aunque cuando no se pueden mantener esas medidas la mascarilla es más importante”.

No obstante, en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo en España, sino en toda la UE, “éramos muy prudentes -ha reconocido- a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar”.