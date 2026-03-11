Swisscanto ve en renta fija un activo estratégico

La gestora de activos Swisscanto del segundo banco más grande de Suiza, Zürcher Kantonalbank, considera que la renta fija es un activo estratégico para cualquier tipo de cartera, y destaca la de países emergentes, así como por la diversificación.

En una presentación sobre el mercado de renta fija, el director general de la gestora en España, Gonzalo Ramón-Borja, acompañado por el director de Ventas de la misma, Antonio Feito, ha destacado la importancia de diversificar para poder conseguir rendimientos que al menos amortigüen una inflación que ronda entre el 2 y el 3 %, y con unos intereses de la deuda pública que se reducen al bajar los tipos de interés.

Por otro lado, en su exposición, Ramón-Borja ha apuntado que riesgo-rentabilidad es lo más recomendable con duraciones muy cortas, y ha explicado que la duración media de una cartera española se encuentra en torno a los dos años porque la mayoría de activos se encuentran en fondos monetarios.

En un escenario de tipos de interés a la baja y con un ciclo en el que los bancos centrales los empiezan a mantener junto a una inflación en el 2 %, Ramón-Borja ha apuntado que si no se quiere perder poder adquisitivo es necesario salir de la «zona de confort» al no tener ya las rentabilidades de antes, y por ello se ha mostrado más positivo en crédito, y en concreto en crédito corporativo.

Invertir en deuda corporativa es una opción porque ofrece unas rentabilidades superiores

Ha señalado que invertir en deuda corporativa es una opción porque ofrece unas rentabilidades superiores a la media, y de forma diversificada ha considerado que existen bastantes opciones en mercados desarrollados, como en emergentes.

Sobre los mercados emergentes, ha destacado las mejoras en calidad crediticia y disciplina monetaria que han desarrollado, representando más del 60 % del crecimiento mundial ajustado por paridad de poder adquisitivo.

A ello ha añadido la disminución de la inflación en muchas economías emergentes que respalda rendimientos atractivos para los tenedores de bonos y una presión reducida de depreciación sobre las monedas de estos mercados, ya que al tener una inflación más baja que en los mercados desarrollados, mejora el poder adquisitivo de las divisas de estos mercados.

En renta fija corporativa ha apuntado que ve oportunidades en gestionar de forma activa la estructura de capital de una empresa o un banco a lo largo de los distintos segmentos de deuda corporativa manteniendo el control del riesgo.

Swisscanto cuenta con 346.000 millones de euros de activos bajo gestión y 240 fondos

Ha mostrado su preferencia por los bonos híbridos corporativos y los contingentes convertibles (CoCos), así como los de alto rendimiento, los High Yield, y en concreto los Secured High Yield, que ofrece rentabilidades similares al higy yiel tradiconal pero con menor riesgo crediticio.

En referencia a lo que podría ocurrir con la inflación por el conflicto en Irán, ha explicado que en la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022 la subida de los precios energéticos se trasladó a una mayor inflación con unos tipos de interés en ese momento muy bajos, pero ahora al partir de tipos más elevados, la inflación se encuentra «más protegida».

En cualquier caso, ha señalado que todo dependerá de la duración del conflicto, y de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, poniendo como ejemplo que después de la fuerte caída de los mercados ayer, con el petróleo disparado, todo se dio la vuelta tras afirmar el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una entrevista, que el final del conflicto podría estar cerca.

Swisscanto, con 346.000 millones de euros de activos bajo gestión y 240 fondos, ha cumplido un año de su llegada a España.