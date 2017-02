La deuda de casi 50.000 millones de euros de Telefónica, y la imposibilidad de reducirla con la fracasada venta de O2 o el fiasco de la salida a Bolsa de Telxius, han llevado a una nueva subida de las tarifas de Movistar, que serán más caras a partir del 5 de febrero.

PUBLICIDAD

Es la cuarta vez en dos años que las tarifas Movistar Fusión+2 y Fusión+4, el emblemático paquete de la compañía, sube de precio, pese a que en su publicidad rezaba que las tarifas “eran para siempre”.

Si en 2012 Movistar revolucionó el mercado de las telecomunicaciones con el nacimiento de las tarifas Fusión, pioneras en España y creadoras del paradigma de la factura única, en el último bienio la compañía sigue marcando tendencia con sus polémicas subidas de precio. Por cuarta vez en dos años, este paquete vuelve a romper su promesa de “Para siempre” y a partir del 5 de febrero las tarifas Movistar Fusión+ 2 y Fusión+ 4 con tarifa ilimitada de voz para dos o cuatro líneas se encarecerán 5 euros en todas sus movilidades.

Pero es que Telefónica tiene un problema muy grave con su deuda que no sabe como atajar. Lo intentó, pero fracasó, con la venta de la británica O2 y con la salida a Bolsa de su filial de infraestructuras Telxius, una OPV que no encontró inversores para llevarla a cabo.

PUBLICIDAD

Además, Telefónica ha tenido que recortar el dividendo para 2016 y 2017 y se enfrenta a una investigación fiscal en México por no declarar ingresos por valor de 1.400 millones de dólares. Pero aún así, no tuvo problemas en dotar con 325 millones de euros a su Fundación en una de las últimas decisiones que tomó Cesár Alierta antes de dejar la presidencia de Telefónica y pasar a dirigir la propia Fundación, además de mantener su puesto en el consejo de administración de la propia Telefónica aunque el mismo reconoció que no está preparado para esta era digital.

Telefónica no puede hacer frente a su disparada deuda de 50.000 millones, pero no reduce sus jets privados o las aportaciones a la Fundación que preside César Alierta, sino que lo hace subiendo tarifas a sus clientes o recortando dividendo a sus accionistas

Tampoco se sabe nada de si ha reducido o no su flota de aviones privados, -tiene incluso una compañía propia para gestionarlos, Lotca Servicios Integrales SL-, para uso de sus ejecutivos, aunque en Telefónica se sabe que uno de los que más lo utiliza es Cesár Alierta y no precisamente para hacer viajes atlánticos o al resto de las capitales de Europa, si no para trasladarse, por ejemplo, de Madrid a Pamplona.

Todo eso lo financian los accionistas, que ven como baja el dividendo, o los clientes de Movistar con tarifas cada vez más caras que la compañía presidida ahora por José María Álvarez-Pallete justifica en base a una mejora en los servicios que nadie ha solicitado. De esta manera, Fusión+ 2 y Fusión+ 4 pasarán de tener dos y cuatro líneas móviles respectivamente con 3 GB cada una a 8 GB. A partir del 5 de febrero, las subidas serán de:

Fusión+ 2

PUBLICIDAD

En su versión más básica se encarecerá de los 110 a los 115 €

Fusión+ 2 Premium

Pasará de 135 a 140 €

Fusión+ 2 Premium Extra

De 150 a 155 €.

Fusión+ 4

Sube de de los 160 a los 165 euros mensuales en su versión Premium.

Fusión Premium Extra

De 175 a 180 euros

Fusión+ 4 Premium Total

De los 195 € actuales a los 200.

Subida tras subida

Este tipo de subidas son ya habituales en las tarifas Fusión de Movistar que en mayo de 2015 subieron 5 euros al mes a cambio de incrementar la velocidad de navegación; en febrero de 2016 se incrementaron en 3 euros a cambio de ofrecer fibra simétrica y en junio del año pasado aumentó el precio entre 2 y 5 euros siendo esta vez la excusa incluir contenidos de fútbol en los paquetes convergentes. Una vez más, la presunta mejora de servicios. afiirman desde la OCU, vuelve a ser un caballo de Troya con el que Movistar trata de imponer a sus clientes una nueva subida. Y decimos presunta, añaden desde esta organización de consumidores, porque aquellos clientes que contrataron su Fusión con 3 GB para cada línea móvil seguramente no necesitarán contar con 8 GB.

Tu compromiso de permanencia no es “Para siempre”

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirman que es preocupante la tendencia de subidas de precio reincidentes y unilaterales por parte de Telefóncia, que conllevan inseguridad y perjudican a los consumidores ya que a pesar de no tener interés en la mejora de servicios, en este caso un incremento desproporcionado de los Gigas incluidos en la tarifa, tienen que asumir el coste adicional si no quieren cambiar de tarifa. Además, piden a la CNMC que vele por la competencia del mercado, ya que cada vez es más habitual que los movimientos tarifarios de Movistar despierten reacciones simétricas en la competencia.

Por último, recuerdan al consumidor que, en casos como este en el que es la operadora la que incumple el contrato, tiene derecho a marcharse a otra compañía o cambiarse de tarifa, quedando anulado el compromiso de permanencia si es que existe.

Movistar ha sido multada en varias ocasiones por este cambio unilateral en las tarifas.