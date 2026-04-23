TEON (The Embassy of Nature) lidera en Harvard la firma de la primera Declaración Universal sobre gobernanza y políticas públicas orientadas a la naturaleza

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, presidente de TEON (The Embassy of Nature), lideró junto a la red de estudiantes y académicos de la Universidad de Harvard la firma de la primera Declaración Universal orientada a integrar de manera estructurada la consideración de la naturaleza en los sistemas de gobernanza, economía y toma de decisiones a nivel global.

La iniciativa establece un marco de referencia internacional a partir del cual Estados, organismos multilaterales, instituciones académicas y actores estratégicos pueden avanzar en la incorporación progresiva de factores naturales dentro de sus políticas públicas, estrategias de inversión y modelos de desarrollo.

El documento, titulado “The Universal Declaration on Nature-Informed Governance and Public Policy Frameworks”, fue validado académicamente el pasado 18 de abril en la Universidad de Harvard.

La iniciativa se desarrolló en articulación con una red académica y de liderazgo vinculada a la Universidad de Harvard, integrando perfiles del ámbito académico, político y cultural, lo que refuerza su posicionamiento como una doctrina emergente en la intersección entre gobernanza, economía y naturaleza.

El documento fue presentado oficialmente al mundo en EarthX 2026 (Dallas), consolidándose como una nueva referencia para Estados, organismos internacionales y actores estratégicos.

La Declaración plantea la necesidad de evolucionar los modelos tradicionales de gobernanza para reflejar de manera más estructurada la influencia de los sistemas naturales en la estabilidad económica, la planificación territorial y la resiliencia institucional, posicionando la naturaleza como un componente central en la arquitectura del desarrollo contemporáneo.

“La naturaleza no puede seguir siendo un espectador del sistema global. Es el próximo gran actor económico del mundo, y la identidad natural es la llave para integrarla de forma real en la economía, la política y la gobernanza de nuestros países. Quien entienda el valor económico de su identidad natural, liderará la próxima economía global”, afirmó Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico.

El documento, impulsado desde Harvard y oficializado en el Foro EarthX de Dallas, busca posicionar la naturaleza como eje estructural de la economía y la gobernanza global.

En este contexto, TEON (The Embassy of Nature) opera como una institución internacional sustentada en principios de soberanía funcional, contribuyendo al desarrollo de marcos que integran la naturaleza en la gobernanza y la economía global.

Durante 2026, la organización prevé posicionar esta agenda en algunos de los principales escenarios globales de visibilidad, incluyendo el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York, el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, Miami Art Basel y la Biennale de Venecia, concebidos como plataformas de articulación entre liderazgo global, inversión, cultura e identidad.

En paralelo, TEON avanza en su consolidación institucional mediante acuerdos internacionales estratégicos. Tras la firma de un convenio de cooperación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la organización se encuentra en proceso de avanzar hacia la suscripción del primer tratado basado en los principios de esta Declaración, lo que podría convertir a la región en el primer bloque en adoptar este marco de gobernanza de manera estructurada.

Este proceso se desarrolla de forma simultánea con otros espacios de articulación regional y multilateral, incluyendo conversaciones y líneas de trabajo con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), así como con organismos internacionales como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), entre otros actores institucionales en proceso de incorporación.

En este contexto, diversos Estados han iniciado acercamientos para explorar su adhesión a los principios de la Declaración y el desarrollo de instrumentos de cooperación y tratados que permitan avanzar en la integración estructurada de la naturaleza dentro de sus marcos de gobernanza, políticas públicas y estrategias de desarrollo.

TEON llevará su mensaje, a través de Casa Ecuador, a destacados eventos internacionales como el Mundial de Fútbol, las Fórmula 1 de Miami y Madrid y el Art Basel Miami Beach 2026

La hoja de ruta contempla una fase posterior de proyección multilateral en Europa, incluyendo espacios vinculados a la UNESCO, como plataforma de visibilidad, continuidad institucional y expansión del diálogo internacional.

Más que una declaración, esta iniciativa perfila el inicio de un nuevo estándar internacional para integrar la naturaleza en la economía y la gobernanza global.