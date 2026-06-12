Teverga reúne a expertos, emprendedores e instituciones en las Jornadas de Turismo de Naturaleza para impulsar un modelo turístico más sostenible

El encuentro, celebrado los días 16 y 17 de junio en Asturias, se consolida como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, la creación de alianzas y la promoción de iniciativas innovadoras vinculadas al turismo de naturaleza

El municipio asturiano de Teverga acogerá los próximos 16 y 17 de junio las Jornadas de Turismo de Naturaleza, una iniciativa que reunirá a profesionales del sector turístico, gestores de espacios naturales, emprendedores, instituciones públicas y expertos en sostenibilidad para analizar los desafíos y oportunidades de uno de los segmentos con mayor proyección dentro de la industria turística.

Bajo el lema “El futuro del turismo está en la naturaleza”, este encuentro nace con el propósito de fomentar el aprendizaje, el debate y la generación de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de un turismo más responsable, innovador y respetuoso con el entorno natural.

Durante dos jornadas intensivas, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en ponencias, mesas redondas, encuentros profesionales y actividades de networking diseñadas para compartir experiencias de éxito y explorar nuevas oportunidades de colaboración. La programación abordará cuestiones clave como la sostenibilidad turística, la conservación de los espacios naturales, la regeneración del territorio, la innovación tecnológica aplicada al turismo y el papel del emprendimiento rural como motor de desarrollo económico.

La inauguración institucional contará con la participación de representantes del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Teverga, quienes pondrán en valor la importancia de impulsar iniciativas capaces de generar riqueza y empleo en el medio rural, garantizando al mismo tiempo la protección del patrimonio natural.

Entre los ponentes destacados figuran profesionales y especialistas de reconocido prestigio como Arturo Crosby, fundador de Turismo4Nature y CEO de Forum Natura; Enrique Lara, CEO de OK Located; Pablo Rodríguez, director de GEOCyN; así como representantes de empresas turísticas, asociaciones empresariales, conservadores de parques naturales y expertos en astronomía aplicada al turismo.

Uno de los momentos más esperados será la mesa de debate dedicada a analizar cómo compatibilizar la gestión turística con la conservación y regeneración del medio natural, una cuestión cada vez más relevante en un contexto donde los viajeros demandan experiencias auténticas y sostenibles.

Asimismo, las jornadas ofrecerán espacios específicos para la creación de redes profesionales, favoreciendo el intercambio de ideas entre emprendedores, empresas y administraciones públicas. El objetivo es generar proyectos colaborativos capaces de aportar valor al territorio y fortalecer la competitividad de los destinos de naturaleza.

La iniciativa cuenta con el respaldo de distintas instituciones públicas y se enmarca dentro de las acciones destinadas a promover un turismo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo territorial y conservación ambiental impulsados tanto a nivel nacional como europeo.

Para los responsables de la organización, la naturaleza ya no debe entenderse únicamente como el escenario donde se desarrolla la actividad turística, sino como un activo estratégico cuya protección resulta imprescindible para garantizar el futuro del sector.

Cultura Emprende y el valor del emprendimiento sostenible

Desde Cultura Emprende, espacio radiofónico de referencia para el ecosistema emprendedor español, celebramos iniciativas como las Jornadas de Turismo de Naturaleza de Teverga, que ponen de manifiesto el papel fundamental de la innovación, la colaboración y el emprendimiento en la transformación de los territorios rurales.

Este tipo de encuentros demuestran que la sostenibilidad y el desarrollo económico no son conceptos incompatibles, sino elementos complementarios que, gestionados adecuadamente, pueden convertirse en una poderosa herramienta para generar oportunidades, fijar población y construir un futuro más equilibrado para las próximas generaciones.

Las inscripciones son gratuitas y las plazas son limitadas, lo que convierte esta cita en una excelente oportunidad para profesionales y emprendedores interesados en conocer las tendencias que marcarán el futuro del turismo de naturaleza en España.

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