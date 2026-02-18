Tikehau supera los 1.000 millones en el cierre de su segundo fondo de secundarios de deuda privada

Tikehau Capital ha completado el levantamiento de su segundo fondo de secundarios de deuda privada, Tikehau Private Debt Secondaries II (TPDS II), junto con sus vehículos vinculados, alcanzando compromisos de capital por encima de los 1.000 millones de dólares. El importe final rebasa con holgura el objetivo inicial de 750 millones y supone más del doble del tamaño de su primer fondo en esta estrategia.

TPDS II se apoya en la trayectoria de la firma en deuda privada y en su capacidad de originación para evaluar y ejecutar operaciones secundarias tanto en Norteamérica como en Europa. El vehículo ha logrado captar inversores de distintos perfiles y regiones, incluyendo institucionales y family offices de Asia, Europa y el continente americano. En la actualidad, ya ha invertido en torno a la mitad del capital comprometido.

La plataforma de secundarios de deuda privada de Tikehau Capital, puesta en marcha en 2019, está orientada a ofrecer soluciones de liquidez a inversores y gestores en un contexto de maduración del mercado global de crédito privado.