Tirea presenta su Sistema de Identidad Única Sectorial para afrontar los retos en identidad digital en el sector sanitario

Bajo el título “Sistema de Identidad Único de Proveedores del sector sanitario y asegurador” ha tenido lugar la nueva sesión del Comité de Innovación de la Fundación IDIS, en la que se ha abordado la situación actual en torno a la identidad digital en el sector sanitario, el entorno y las obligaciones regulatorias y cómo el Sistema de Identidad Única Sectorial puede hacer frente a estas necesidades.

El encuentro contó con la participación de Luis Valverde Salve, responsable de Consultoría y Nuevos Proyectos de Tirea, y Arturo Navarro, subdirector de Tecnología y Medios de Tirea. Luis Valverde explicó durante el encuentro la importancia de apostar por soluciones que reduzcan riesgos en el entorno digital teniendo en cuenta que, según el informe de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) sobre el número incidentes de ciberseguridad, el sector salud es el segundo más afectado.



En cuanto a la identidad digital, Arturo Navarro compartió que, además de la ciberseguridad y el cumplimiento de las obligaciones legales, existe otro elemento que define el entorno actual en el ámbito sanitario: la digitalidad del patient journey.

Navarro explicó que, en este contexto, donde el modelo actual se basa en una identidad digital en silos, nos encontramos ante un nuevo paradigma definido en la normativa europea: el modelo de Identidad Auto-Soberana (SSI). Con este sistema, la identidad del usuario ya no reside en bases de datos, sino en el wallet, y los pacientes podrán utilizarlo por libre elección a partir del año que viene.

De cara a su obligado cumplimiento en los próximos años, Tirea explicó su desarrollo en este ámbito, IDENTIA que pretende facilitar la adaptación del sector sanitario al nuevo escenario. Se trata, tal y como se compartió en la sesión, de una identidad única para un colectivo externo que garantiza a una organización que el usuario es quien dice ser, con procesos de autenticación y autorización modernos, que además permite la federación y la delegación de autenticación desde sistemas legados, así como un servicio de soporte a usuarios y para la validación de los procesos de provisión definidos.

Este sistema, tal y como se explicó, facilita la autenticación federada de usuarios y entidades adheridas, marca la seguridad y trazabilidad en el intercambio de datos clínicos, simplifica la integración de acceso entre aseguradoras, hospitales y plataformas sectoriales, y contribuye a un modelo unificado de identidad sanitaria digital.

Durante la reunión se comentó además que sector asegurador y sanitario se encuentran en constante fortalecimiento de la seguridad del ecosistema para hacer frente a las vulnerabilidades, evidenciadas por incidentes de ciberseguridad, que comprometen la operación y el compromiso de la cadena de valor.

Este fue el motivo, indicaron, por el que desde el sector asegurador se ha propuesto impulsar la iniciativa de centralización de la gestión de identidad digital como un eje clave para la mitigación de los riesgos existentes.

Ángel de Benito, director de Operaciones de la Fundación IDIS, señaló el interés en la sesión, sobre todo teniendo en cuenta el futuro cumplimiento de la normativa y la complejidad que conlleva. Indicó además la relevancia de estos comités de innovación, que permiten un intercambio de conocimiento y la puesta al día en temas tan relevantes como el abordado en esta sesión.