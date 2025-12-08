Warren Buffett está considerado como uno de los mejores inversores de Wall Street, de ahí su apodo de 'el oráculo de Omaha'

Todd Combs cambia Berkshire Hathaway, que afronta la jubilación de Buffett, por JPMorgan

Uno de los principales colaboradores de Berkshire Hathaway, Todd Combs, gestor de inversiones de Berkshire y director ejecutivo de su unidad de seguros Geico, deja su cargo para unirse a JPMorgan Chase, mientras la compañía se prepara para la inminente jubilación de su fundador, Warren Buffett.

JPMorgan anunció este lunes que Combs liderará el grupo de inversión estratégica de 10.000 millones de dólares de la iniciativa y actuará como asesor especial del presidente y director ejecutivo, Jamie Dimon.

Más cambios en la cúpula de Berkshire que prepara la jubilación de su fundador Warrent Buffet

Berkshire también anunció que su director financiero, Marc Hamburg, dejará su cargo el próximo junio y que Charles Chang, actualmente vicepresidente sénior y director financiero de Berkshire Hathaway Energy, sucederá a Hamburg como director financiero.

Buffett calificó el lunes a Marc Hamburg como «indispensable para Berkshire y para mí».

‘El Oráculo de Omaha’, se retira

El multimillonario empresario Warren Buffett, conocido en Wall Street como el Oráculo de Omaha, por lo acertado de sus inversiones, anunció este sábado que planea renunciar a su cargo de consejero delegado del conglomerado Berkshire Hathaway, tras 60 años de estar al frente de la compañía que lo convirtió en un ejemplo del éxito estadounidense y en icono de las inversiones.

En el anuncio realizado durante el pasado mes de mayo en la reunión anual de inversionistas del grupo empresarial, Buffett, de 94 años, dejó claro de que no venderá ni una sola acción de su compañía, que pasó de ser una empresa textil en problemas en 1965 a un conglomerado de negocios con una capitalización bursátil de 1.15 billones de dólares en 2024.