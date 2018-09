Todo lo que necesitas saber sobre el formulario ESTA para entrar a Estados Unidos

Siempre existen dudas sobre los trámites requeridos para entrar en un país. Cada nación tiene sus condiciones y requisitos, como ocurre en Estados Unidos con la tramitación de una autorización llamada ESTA que es necesaria para la entrada de ciudadanos que no tengan visado.

Qué es el ESTA

ESTA es el acrónimo de Electronic System for Travel Authorization, lo cual viene a decir en español Sistema Electrónica para la autorización del viaje. El formulario ESTA es una autorización requerida por Estados Unidos para poder viajar al país, está emitido por el Department of Security. Se tramita mediante un sistema electrónico que da la oportunidad de solicitar el permiso para entrar a Estados Unidos. El trámite se realiza mediante Internet.

El sentido de la ESTA es crear un permiso de viaje que dé acceso al país basado en el Programa de exención de Visado, es decir, requerido para personas que no necesitan un visado para entrar en Estados Unidos. Un error muy habitual es confundir la ESTA con un visado, es decir, este documento permite que ciudadanos viajen a Estados Unidos sin tener que obtener un visado. El trámite, las condiciones y lo requisitos son muy diferentes, siendo la ESTA un trámite rápido y fácil que se lleva a cabo por Internet. Puedes consultar esta aplicación para ello.

Este formulario está orientado principalmente a personas que van a residir una estancia corta en Estados Unidos, normalmente por motivo de turismo. Si la idea es viajar a este país para trabajar o tiene pensado hacerlo, es necesario un visado; lo mismo ocurre para las personas que quieran estudiar en Estados Unidos.

Quién tiene que tramitar el formulario ESTA

Todos los viajeros que se dirijan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa deben rellenar el formulario ESTA y obtenerlo para entrar al país. El trámite es mejor realizarlo de antemano con tiempo suficiente, pues debe de ser aprobado antes de que tenga lugar el viaje. Dicho de otro modo, la ESTA debe haber sido aceptado por el país receptor y esto tiene que demostrarse con la documentación requerida que deberá de ser aportada en migración, ya sea por aire o por mar.

En cuanto a viajes de grupo como puede ser una familia entera, es importante resaltar que cada componente de la unidad familiar deberá rellenar su propio ESTA, incluso las personas menores de edad. Si un miembro de la familia no tiene visa, se puede presentar una solicitud ESTA a nombre de otro viajero, como por ejemplo en el caso de ser su mujer, su marido o su hijo. De este modo se rellena un formulario adicional por cada pasajero.

Cabe mencionar que la obtención de la ESTA no garantiza la admisión a Estados Unidos. Con este formulario digamos que la persona está pidiendo permiso para entrar en el país, si es aprobado quiere decir que dicho permiso ha sido concedido. Sin embargo, esto no garantiza 100% que la persona entre en territorio americano. La entrada al país está en manos de un funcionario del Servicio de Aduana y Control de Fronteras de Estados Unidos. Ellos son los que inspeccionan caso por caso y determinan si tu entrada es admisible o no según la ley del país.

El tiempo de validez de esta autorización es de dos años a partir de la fecha de expedición; o bien hasta que el pasaporte expire. En el caso de obtener nuevo pasaporte, se requerirá de una nueva ESTA. El trámite se puede realizar en cualquier momento, siempre que sea a la previa llegada al país. Es recomendable hacerlo con tiempo suficiente por si ocurre algún imprevisto o la aceptación tarda más de lo habitual. El Departamento de Seguridad Nacional recomienda solicitarlo al menos 72 horas de antelación a la fecha del viaje.

Para quienes no están seguros de que van a viajar a Estados Unidos, pero tienen grandes probabilidades de ello, pueden realizar el trámite sin problema, aunque no estén del todo seguros de si finalmente viajarán o no. Hay quienes aún no conocen fechas específicas, pero saben prácticamente con seguridad que van a viajar al país; en otros casos las fechas son imprevisibles por motivos personales o laborales. De cualquier modo, las personas que están dentro del Programa de exención de visa no tienen que tener planes específicos para visitar Estados Unidos al solicitar la autorización ESTA.

Tampoco es necesario aportar una dirección exacta del lugar donde la persona se va a alojar cuando se rellene el formulario. No obstante, el registro pide una localización, por lo que lo más recomendable es informar sobre una ubicación aproximada de donde se va a alojar. De todos modos, los viajeros tienen la posibilidad de actualizar la información una vez hayan completado los planes. En el caso de que se realicen cambios en la ubicación del alojamiento, no es necesario actualizar los datos, pues la ESTA ya ha sido aprobada.

Otra de las dudas más comunes entre los viajeros es si deben de tramitar la ESTA si Estados Unidos es solo un país de paso o de tránsito. La respuesta es que si, el ciudadano tiene que tramitarlo igualmente, especificando en tal formulario que su destino final es otro.