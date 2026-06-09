Tsitsipas y Wawrinka, últimas incorporaciones al Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026

Presentación de alto impacto en Santa Ponça: Toni Nadal, director del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, anunció hoy durante la rueda de prensa la incorporación de dos grandes nombres más al cuadro del torneo. Con Stefanos Tsitsipas regresa el campeón de 2022, mientras que Stan Wawrinka, triple campeón de Grand Slam, disputará este año el único torneo ATP sobre hierba en España.

Con la incorporación de Tsitsipas no solo regresa a Mallorca un jugador muy querido por el público, sino también un tenista que conoce perfectamente el torneo y se siente cómodo en las pistas del Mallorca Country Club. Su presencia refuerza el prestigio deportivo de un evento que se ha convertido en una referencia en la gira de hierba previa a Wimbledon.

A su lado estará Stan Wawrinka, triple campeón de Grand Slam y una de las grandes leyendas del tenis contemporáneo. El suizo aprovechará el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships para disputar uno de sus últimos torneos sobre hierba, en el que es su último año como profesional. Su participación supone una oportunidad única para el público de ver en directo a uno de los grandes nombres del tenis mundial en un entorno privilegiado.

El mejor cuadro de los últimos años

Toni Nadal comentó: “El reto cada año es mantener o mejorar el nivel del cuadro, y este año es muy alto. Tenemos grandes nombres y grandes jugadores, como Bublik, Tsitsipas, Wawrinka o Kyrgios, capaces de ofrecer un tenis de primer nivel. Muchos jugadores eligen venir a Mallorca por el trato que reciben, por la calidad de la hospitalidad y porque aquí se sienten a gusto. Las condiciones son ideales para preparar Wimbledon: pistas en perfecto estado, buen clima y la posibilidad de entrenar cada día, algo que no siempre ocurre en otros torneos. Todo eso hace que el nivel sea muy atractivo, tanto para los jugadores como para el público más especializado.»

La edición de este año contará con uno de los cuadros más fuertes que ha tenido el torneo, combinando talento, espectáculo y estilos de juego muy distintos. Entre los jugadores ya confirmados destacan:

Alexander Bublik

Alejandro Davidovich Fokina

Nick Kyrgios

Francis Tiafoe

Jan-Lennard Struff

Mucho más que tenis: experiencia para todos los públicos

Más allá del atractivo deportivo, el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships vuelve a apostar por una experiencia pensada para todos los públicos. En este sentido, Pilar Carbonell, directora de Emotion Sports España, quiso destacar una de las iniciativas más especiales del torneo:

“Después del éxito del año pasado, volvemos a celebrar el Día de la Familia el próximo 21 de junio, con entrada gratuita para niños menores de 12 años y actividades pensadas para disfrutar del tenis en familia. Queremos que el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships sea un plan para residentes y visitantes, y que quien venga un día, quiera volver al siguiente”.

El torneo se presenta así como una propuesta única que combina tenis de élite, verano y Mallorca, consolidándose como una referencia en la gira de hierba fuera de Wimbledon y como una gran oportunidad para el público local de disfrutar de partidos de máximo nivel en casa.

Nueva infraestructura VIP



La rueda de prensa tuvo lugar en el propio recinto del torneo en el Mallorca Country Club, donde se pudieron apreciar algunas de las principales novedades de esta edición. Entre ellas destaca la nueva distribución alrededor del center court, con un dome que alberga la zona de catering VIP, situado en una posición elevada y con vistas directas a la pista central, lo que supone una mejora significativa en la experiencia para patrocinadores e invitados.

El acto contó con la presencia del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, del secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Pedro Vidal, y del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad del Consell de Mallorca, Pedro Mas, quienes acompañaron a la organización en esta presentación del torneo.