Tudanca acusa a Mañueco de utilizar la vacuna para hacer oposición

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, criticó hoy en Burgos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para quien ayer jueves “se hizo un Ayuso en toda regla” al utilizar la vacunación contra el COVID-19 para tratar de hacer oposición al Gobierno central. Tudanca se refirió a que “se le ocurrió volver a utilizar la vacunación para tratar de hacer oposición al Gobierno de España”.

Acompañado por la secretaria provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña, Tudanca señaló que la Junta de Castilla y León, “o mejor dicho el señor Mañueco y el señor Igea”, precisó, están “más preocupados o mejor dicho únicamente preocupados por su supervivencia” que “en proteger a los castellanos y leoneses”, al tiempo que lamentó que “estén usando las instituciones de todos para tratar de presionar al Gobierno de España” porque, en su opinión, “es su único afán”.

En este sentido, el secretario general del los socialistas en la Comunidad, indicó que ayer, el presidente del Gobierno autonómico, “que presume de moderado”, ironizó, “se hizo un Ayuso en toda regla” y “se le ocurrió volver a utilizar la vacunación para tratar de hacer oposición al Gobierno de España desde el Gobierno autonómico”. Algo que tildó de “intolerable”.

Por ello, reiteró que la Junta debe “hacer público” el plan de vacunación, al tiempo que pidió “eficacia”. “No vamos a utilizar las vacunas para atacar al Gobierno como oposición como no lo hemos hecho con nada durante la pandemia”, sostuvo. Sin embargo, lamentó que “tengan que escuchar a señor Maroto decir que el reparto de vacunas a las comunidades autónomas tenía que ver una vez más con los pactos con ETA”. “Les vale para todo”, recriminó.

En este sentido, Tudanca recordó que la Junta de Castilla y León “solo” ha puesto el 40 por ciento de las vacunas recibidas a los castellanos y leoneses hizo como Ayuso. A la vez que no pone las vacunas que le han llegado y “pide un reparto justo sembrando las sospechas sobre el reparto de las vacunas por parte del Gobierno de España que está siendo tremendamente eficaz”. “¡Basta ya!”, exclamó. Por ello, reclamó al Gobierno autonómico que “gestione de forma eficaz lo que son sus competencias exclusivas contratando más profesionales de la sanidad y utilizando todos los medios a su alcance y que tengan un poco de sensatez”.

Asimismo, pidió al Gobierno de Castilla y León “planificación, seguridad y confianza, consenso con los sectores afectados por las medidas que se adoptan, y medidas de apoyo económico a los sectores más afectados por las restricciones que se apoyan” porque, según aseveró, el PSOECyL “sigue dispuesto a ayudar”.

Sin embargo, lamentó el protagonismo del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, al que recriminó no trabajar en beneficio de la Comunidad y centrar sus esfuerzos en “ser el novio en la boda, el muerto en el entierro y el Rey Mago en la Cabalgata”. “Hemos querido ayudar pero no se dejan, no escuchan a nadie”, sostuvo, a la vez que agregó que “además tienen enfadados a la oposición, a los agentes del diálogo social, a los sindicatos, a los sanitarios y hosteleros”.

Tudanca recordó que ayer se vivió “un episodio más” y “la falta de liderazgo” de Alfonso Fernández Mañueco en lo que denominó como “la ceremonia del desconcierto en el que se ha asumido el Gobierno de la Junta”. Así, manifestó que “durante la crisis más grave que se ha vivido de la época reciente en el país, lo más importante es tener un rumbo y transmitir certidumbre y certeza a la ciudadanía”. “Estamos dispuestos a ayudar y a asumir sacrificios pero hay que saber a dónde va la Junta y ayer demostraron que no lo saben”, lamentó.

En esta línea, indicó que “en apenas una semana que llevamos de año hemos visto como la consejera de Sanidad anunciaba unas medidas que por la tarde eran desmentidas por una nota de prensa del Gobierno de la Junta de Castilla y León”. A lo que añadió que “ayer vimos como el señor Mañueco da medidas diferentes a las de la consejera y por la tarde anunciaron que fueron rectificadas por el mismo por el Gobierno de la Junta de Castilla y León”. “¿Qué están haciendo?, quién está el volante?, ¿Qué medidas son las correctas?, ¿Cuáles tenemos que apoyar y defender?”, se preguntó.

Tras sostener que “lo prioritario es proteger la salud y salvar vidas”, criticó que en una semana se hayan anunciado “tres estrategias diferentes y medidas contradictorias” por lo que consideró que “así es imposible luchar contra la pandemia y saber cuál es el rumbo que nos va a hacer salir de esta”.

Además, Tudanca puso algunos ejemplos de lo que el Gobierno autonómico hizo ayer tras los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos al cierre de las provincias de Palencia, Ávila y Segovia, donde “se cierra todo pero se permite la movilidad entre provincias”. Algo que no compartió ya que “para empezar en plenas rebajas donde supongo tendremos que ver escandalizados como hay un peregrinaje de las provincias donde está todo cerrado hacia los centros comerciales donde no porque no cerraron ni las ciudades ni las provincias”.

Además, se refirió al cierre del interior de los establecimientos de hostelería en estas tres provincias y que “sorprendió” Mañueco diciendo que “las terrazas cubiertas en el exterior ahora tampoco valen”. Algo que, según expuso, “puede ser una medida correcta” pero criticó que “en noviembre dijo que las únicas medidas para apoyar la hostelería fueron para cubrir las terrazas y ahora están prohibidas”.

Por ello, defendió que el sector de la hostelería “no se le puede castigar ni torturar más” y “no pueden decirle cada día una cosa diferente sin consensuar las medidas con ellos, sin anunciarlas de forma anticipada para que se puedan preparar porque el sector no puede más y necesita un plan de choque de la Junta de Castilla y León”.