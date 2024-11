Tudanca denuncia que «ahora todo vale» y pide separar «el grano de la paja» en referencia a Aldama

En esta noticia se habla de: Castilla y León

J.M.A. / ICAL

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, criticó este viernes “la cantidad de fango que se está instalando en la política española” tras la declaración, ayer, de Víctor de Aldama que, desde su punto de vista, “ha esparcido una serie de acusaciones sin ningún tipo de prueba”. “Creo que tenemos que ser capaces de distinguir el grano de la paja”, manifestó.

Tudanca reconoció, en declaraciones recogidas por Ical en el Colegio Arzobispo Fonseca, donde participó en una jornada junto a la directora del Instituto de la Mujer, Cristina Hernández, que “hay un caso de presunta corrupción tremendamente grave, en el que ya hay imputados y en el que hay encausados como Koldo García, etcétera, etcétera”, pero recordó que “el Partido Socialista es, ha sido y será tremendamente contundente siempre ante cualquier sospecha de corrupción”.

Sin embargo, lamentó albergar la sensación de que “ahora todo vale” y recalcó que “tiene que haber pruebas, algún tipo de indicio para tomar decisiones, para asumir responsabilidades”. “De momento”, insinuó, “yo tengo la sensación de que no las hay, de que no hay nada. Si las hubiere, todo el mundo sabe que el Partido Socialista somos tremendamente drásticos a la hora de asumir responsabilidades”,

Circunstancia que, según denunció, “no sucede en otros partidos políticos, ya no con imputados, con encausados y con condenas ya confirmadas”, como, ejemplificó, “la conocida hace unos días de la caja B del Partido Popular y de la financiación en B de su sede, con la que nada pasó”. “Nosotros sí, pero no tengo la sensación de que hay un ventilador puesto que esparce lodo con acusaciones, que tendrá que al menos presentar algún tipo de prueba que, desde luego, no ha presentado hasta el momento”.

Preguntado sobre si el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aludido directamente por Aldama, debe dar un paso atrás, Tudanca descartó, al menos por ahora, esta posibilidad. “Es que creo que no hay nada hoy. No ha pasado absolutamente nada más que una persona que está en prisión, por tanto, en una causa muy fundada de corrupción, por cierto, está en prisión por otra causa diferente, ha esparcido una serie de acusaciones sin ningún tipo de prueba para salir de esa prisión preventiva. Eso es lo que sabemos hoy, pero no hay absolutamente nada más que eso”, resumió.

Si lo hubiera, prosiguió, “que nadie tenga la más mínima duda de que el Partido Socialista lo hará”. “El señor Ábalos, aún sin haber sido imputado, hace ya unos cuantos meses fue fulminantemente expulsado del partido y abandonó su acta como miembro Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, creo que no necesitamos que nadie nos dé lecciones sobre cómo responder de forma rápida y fulminante ante cualquier caso de corrupción o de supuesta corrupción, pero insisto con un poco de credibilidad”, finalizó.