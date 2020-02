Tudanca dice que la Comunidad no tiene presidente

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, advirtió hoy de que Alfonso Fernández Mañueco “ocupa el poder pero no tenemos presidente” y expresó que su partido está “enormemente preocupado” por la “inacción” y la “paralización” del Ejecutivo de la Comunidad.

Tudanca trasladó este mensaje en su comparecencia después del plenario de la comisión ejecutiva autonómica que convocó el Comité Autonómico, máximo órgano entre congresos, para el próximo 7 de marzo en Valladolid. “Estamos enormemente preocupados por la falta de capacidad e inestabilidad ante retos de enorme trascendencia”, arrancó el líder socialista.

En el análisis de la dirección socialista, cargó directamente contra el presidente de la Junta al considerar que “solo le preocupa y ocupa ocupar el poder”. “No tenemos presidente”. “Mañueco ocupa el poder pero no tenemos presidente”, sentenció, convencido de la “inacción” de su Gobierno en estos meses y de que no han puesto en marcha ninguna medida, excepto la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para beneficiar a las personas más ricas de la Comunidad.

“Sí pudiera (Fernández Mañueco) delegaría sus competencias de presidente de la Junta, lo haría con tal de que le dejen cortar cintas”, ironizó Tudanca, que contrapuso la “dignidad y el orgullo” del ‘popular’ vasco Alfonso Alonso ante la imposición de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari por parte de Pablo Casado.

Frente a esa posición, recordó que Alfonso Fernández Mañueco “permitió que la comunidad fuera intervenida por los hombres de negro, sin rechistar, sólo para mantener el poder”, en referencia a la negociación entre PP y Ciudadanos para su investidura y la posterior formación de Gobierno.

Se detuvo, al denunciar la “inacción” de la Junta, no sólo en la ausencia de medidas adoptadas, excepto la relativa a sucesiones y donaciones, en el rechazo de todas las propuestas por su grupo en las Cortes que “podían transformar Castilla y León”, entre las que enumeró la gratuidad de los libros de texto, la bajada de las tasas universitarias, el blindaje de un suelo social o las leyes sobre el juego y LGTBI.

Respecto a que el presidente de la Junta haya encargado la coordinación de las políticas demográficas al vicepresidente Francisco Igea, manifestó que a su partido le da igual quien tenga esas competencias, aunque si criticó una reestructuración porque, después de estos meses, “no saben” quién las tenía.

“Nos da igual el juego de trileros”, opinó, para recordar que está pendiente la constitución del grupo sobre despoblación propuesto en las Cortes en el acuerdo de PP y Cs. “Que se puede esperar si no tenían definidas las competencias”, apostilló.

En cuanto a la posibilidad de que Igea presente su candidatura a la presidencia de Cs y pueda tener un efecto en la Junta, aseguró que eso no les preocupa, pero sí la “inestabilidad tanto del Partido Popular como de Ciudadanos que tienen el Gobierno paralizado”. “Para repartirse los cargos no tardaron nada, pero para poner en marcha políticas ante el reto demográfico, no saben quien tiene que gestionar”, aseveró.

Además de fijar el 7 de marzo para la celebración del Comité Autonómico, la dirección socialista ratificó los nombramientos de los coordinadores en el Congreso, Esther Peña y David Serrada, diputados por Burgos y Salamanca; y en el Senado, Francisco Díaz y Rosa Aldea, senador por la Comunidad y senadora por Palencia.