Tudanca insiste en que PP y Cs quieren salvar «al soldado Mañueco» en el caso Medios

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, cargó hoy en Burgos contra Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) por limitarse a “salvar al soldado Mañueco” en la comisión de investigación sobre la financiación y los planes de medios de la Junta de Castilla y León, abierta en las Cortes, tras acordar ayer limitar al periodo entre 2014-2019 su trabajo y marcar un plazo de seis meses para las comparecencias de las personas que sean citadas a la misma.

El secretario del PSOECyL lamentó que impidan conocer “qué pasaba” cuando era consejero de Justicia, Interior y era el número dos del PP. “La política de las derechas del PP y de Cs en Castilla y León se reduce a salvar al soldado Mañueco”, espetó a preguntas de los periodistas durante su comparecencia junto a la secretaria provincial del PSOE de Burgos y diputada por esta provincia, Esther Peña, para analizar el inicio de año político.

En esta línea, Tudanca declaró que “se hace una regeneración restringida para que no se investigue y para que no se sepa qué pasaba cuando el señor Mañueco era consejero de Presidencia, consejero de Justicia, consejero de Interior y cuando estaba en el Consejo de Gobierno, que era el número dos del Partido Popular”. “Lo restringimos para ver si solo investigamos a la parte del PP que no le gusta al señor Mañueco, a los que no están con él”, apostilló. “Esta es la voluntad regeneradora del PP y de Cs”, criticó.

Asimismo, subrayó que “nada ha cambiado” y recordó que la pasada legislatura tuvieron una condena del Tribunal Constitucional (TC) por vulneración de derechos fundamentales “por su bloqueo en las comisiones de investigación”, matizó, y lamentó que “esta legislatura empieza igual”. “Poco propósito de enmienda desde luego veo”, exclamó.

Finalmente, el secretario general del PSOECyL resaltó que “no les gusta” que se restrinja el periodo de investigación porque “el único objetivo que tiene es no investigar los tiempos, que han sido muchos” y que “en realidad, se van a investigar los únicos años de los últimos 20-25 que el señor Mañueco no estaba en el Consejo de Gobierno”. “Pero no me sorprende”, concluyó.